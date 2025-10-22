8月の記録的な大雨から約2ヶ月半がたちました。黒酢の壺畑が被害にあった霧島市の醸造元では復旧作業が進み22日、1カ月遅れで秋の仕込みが始まりました。



霧島市福山町の宇都醸造では、22日から秋の黒酢の仕込みが始まりました。一面に並んだ壺は約5000個に上ります。



宇都醸造では、8月の記録的な大雨で壺畑が大きな被害を受けました。2年近く熟成していた黒酢の壺、約130個が土砂に埋もれたり倒れたりしたといいます。約4トンの黒酢を廃棄し、被害額は800万円以上にのぼりました。





例年、秋の仕込み作業は9月中旬から行いますが、1カ月遅れのスタートとなりました。(宇都醸造・武元勝社長)「従業員とともに復旧作業を進めてきて、1カ月遅れにはなったが無事秋の仕込みが開始できてまずはほっとしている」宇都醸造の黒酢は伝統的な製法でつくられ、蒸した玄米や米麹を入れた後、地下水を注ぎ、最後にもう一度米麹を振りかけふたをして仕込んでいきます。この秋は約1300本を仕込む予定だということです。(宇都醸造・武元勝社長)「出来上がりの味がその年のものや、春と秋でばらつきが出てくるが、同じ味が保てるように伝統的な製法を用いて頑張ってやっている」秋の仕込みは11月いっぱい行われ、10カ月の発酵と1年以上の熟成を経て黒酢を完成させるということです。