峯岸みなみ、夫・てつやとの夫婦仲が分かるプライベートショット公開！ 自宅リビングにてリラックスした姿
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは、10月21日に自身のInstagramを更新。ストーリーズにて、夫で東海オンエアのてつやさんが、峯岸さん出演のドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）を鑑賞している姿を公開しています。
【写真】峯岸みなみ、夫・てつやのプライベートショット公開
てつやさんの姿を披露峯岸さんは「『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』第3話！ドキドキドキ 第2話の配信がまもなく終了です！今のうちに観て、第3話に備えてくださいね 30分で観れちゃいます！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。写真には、峯岸さん出演のシーンを見ている最中のてつやさんの姿が写っています。てつやさんはベージュのソファにもたれかかっており、リラックスした雰囲気を感じさせます。
今作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母親が、全身整形手術で25歳の新米ママに生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入して復讐（ふくしゅう）を遂げる物語です。峯岸さんは、娘をいじめたママ友の1人・細川理佐子を演じています。
ドラマのアカウントにも登場同ドラマのアカウントは、21日にInstagramを更新。投稿に添えられた写真には、笑顔で子役と手をつなぐ峯岸さんが写っています。峯岸さんは今作が結婚・出産後初のドラマ出演となり、その熱演が話題に。今後の活躍にも期待が高まります。(文:勝野 里砂)
