¡ÚÆÃ½¸¡Ã¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ②¡Û¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÅêÂÇ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¡ª3¿Í¤Î»×¤¤¡Ú¿·³ã¡Û
¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü23Æü¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î¡Ø¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ù¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¿·³ã¤«¤éÌ´¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤àÁª¼ê¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥íÌîµå2·³¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤«¤éÅêÂÇ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ12¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Ç½ÅÐ¿óÅÔ¡¦24ºÐ¡£
2023Ç¯¤Î¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÅ·²¼ÌµÁÐ¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÇ¶¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ºÇÂ¿¾¡¤äºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ê¤É4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·²¼ÌµÁÐ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡Öº£Ç¯¤Ï³«ËëÅê¼ê¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
³èÌö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤¿¥Üー¥ëµå¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ä¥É¥ê¥ë¤ò¤·¤Æ¡¢Åêµå¥Õ¥©ー¥à¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
9¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤Î¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¿ô¤ÏµîÇ¯¤Î5.64¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï3.52¤ÈÂçÉý¤Ë²þÁ±¡£Åêµå¥Õ¥©ー¥à¤Î°ÂÄê¤¬À©µåÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê²½¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨ー¥¹¤¬¡¢12µåÃÄ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡Ö2·³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ÆÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¡£
NPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÒÌî·û¿¡¦26ºÐ¡£Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥óÃæÈ×¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Ë¤âÄ©Àï¡£Ç½ÅÐ¤Ë¼¡¤°¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°2°Ì¤Î83¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï－
¢£ËÒÌî·û¿Áª¼ê(26)
¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¶õ¿¶¤ê¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎºÇÂ®¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤Î146km/h¤«¤é7km/h¥¢¥Ã¥×¤·¡¢153km/h¡£¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ËÅêµå¥Õ¥©ー¥à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ëº¸ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤ò²þÁ±¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒÌî·û¿Áª¼ê(26)
¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï±¦Â¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ëº¸ÏÓ¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤Ë²¡¤·½Ð¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤¬ÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÏÂ¤¬Ãå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
»ý¤ÁÌ£¤Î¾¢¤ÊÅêµå½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë26ºÐ¤¬µÈÊó¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒÌî·û¿Áª¼ê(26)
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯É¬¤º¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£¡×
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¿ー¤¬－
²Æì¸©½Ð¿È¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®¡¦25ºÐ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºò¥·ー¥º¥ó¤«¤éÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê(25)
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤ÏÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤¤ÅÀ¡£¡×
ºò¥·ー¥º¥ó4ËÜ¤À¤Ã¤¿HR¤¬9ËÜ¤ÈÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¤òµîÇ¯¤è¤ê4cmÄ¹¤¯¤·¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê(25)
¡ÖÄ¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬±ó¿´ÎÏ¤ò»È¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð±ó¤¯¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¡£¡×
Ä¹ÂÇÎÏ¤â¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡£NPB¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ò¶»¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍè¥·ー¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê(25)
¡ÖNPB¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÆ´¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Á³¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡£ÍèÇ¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ò±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¤â¤¦1¿Í¡¢´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÌÜ¹õ¹¨ÌéÅê¼ê¡£ºÇÂ®150km/h¤ò¸Ø¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¡¢10·î23Æü(ÌÚ)¸á¸å4»þ50Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥íÌîµå2·³¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤«¤éÅêÂÇ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ12¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Ç½ÅÐ¿óÅÔ¡¦24ºÐ¡£
2023Ç¯¤Î¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÅ·²¼ÌµÁÐ¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÇ¶¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ºÇÂ¿¾¡¤äºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ê¤É4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·²¼ÌµÁÐ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡Öº£Ç¯¤Ï³«ËëÅê¼ê¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
³èÌö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤¿¥Üー¥ëµå¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ä¥É¥ê¥ë¤ò¤·¤Æ¡¢Åêµå¥Õ¥©ー¥à¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
9¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤Î¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¿ô¤ÏµîÇ¯¤Î5.64¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï3.52¤ÈÂçÉý¤Ë²þÁ±¡£Åêµå¥Õ¥©ー¥à¤Î°ÂÄê¤¬À©µåÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê²½¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨ー¥¹¤¬¡¢12µåÃÄ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£Ç½ÅÐ¿óÅÔÁª¼ê(24)
¡Ö2·³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ÆÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¡£
NPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÒÌî·û¿¡¦26ºÐ¡£Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥óÃæÈ×¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Ë¤âÄ©Àï¡£Ç½ÅÐ¤Ë¼¡¤°¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°2°Ì¤Î83¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï－
¢£ËÒÌî·û¿Áª¼ê(26)
¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¶õ¿¶¤ê¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎºÇÂ®¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤Î146km/h¤«¤é7km/h¥¢¥Ã¥×¤·¡¢153km/h¡£¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ËÅêµå¥Õ¥©ー¥à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ëº¸ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤ò²þÁ±¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒÌî·û¿Áª¼ê(26)
¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï±¦Â¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ëº¸ÏÓ¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤Ë²¡¤·½Ð¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤¬ÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÏÂ¤¬Ãå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
»ý¤ÁÌ£¤Î¾¢¤ÊÅêµå½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë26ºÐ¤¬µÈÊó¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒÌî·û¿Áª¼ê(26)
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯É¬¤º¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£¡×
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¿ー¤¬－
²Æì¸©½Ð¿È¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®¡¦25ºÐ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºò¥·ー¥º¥ó¤«¤éÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê(25)
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤ÏÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤¤ÅÀ¡£¡×
ºò¥·ー¥º¥ó4ËÜ¤À¤Ã¤¿HR¤¬9ËÜ¤ÈÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¤òµîÇ¯¤è¤ê4cmÄ¹¤¯¤·¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê(25)
¡ÖÄ¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬±ó¿´ÎÏ¤ò»È¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð±ó¤¯¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¡£¡×
Ä¹ÂÇÎÏ¤â¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡£NPB¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ò¶»¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍè¥·ー¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê(25)
¡ÖNPB¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÆ´¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Á³¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡£ÍèÇ¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ò±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¤â¤¦1¿Í¡¢´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÌÜ¹õ¹¨ÌéÅê¼ê¡£ºÇÂ®150km/h¤ò¸Ø¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¡¢10·î23Æü(ÌÚ)¸á¸å4»þ50Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£