アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃によるシステム障害の影響が、県内の小売店でも広がっています。



■店主と配達の人やりとり

「きょうは、ウィルキンソンは炭酸は入荷はなし？」

「なしです」

｢倉庫はどうなん？」

｢倉庫もない状態ですね｣

｢全くなし？｣

｢はい｣



主に飲食店向けに酒を販売している佐伯酒店。９月末、システム障害が発生した直後の品薄状態からは改善しましたが、アサヒビールの主力商品「スーパードライ」の在庫は通常の６割程度しかないといいます。





さらに、品薄となっているのが…■佐伯酒店 佐伯一宏 社長｢ビールより実はこっちの方がすごく深刻で、こちらバヤリースオレンジの瓶なんですけど、これにいたっては通常５ケースぐらい在庫している商品なんですけど、もうあと、ここにおいてある５本だけで終わってしまうような状況です｣バーや飲食店向けの瓶入りの炭酸水やジュース。入荷の見込みは立っていませんが、アサヒ以外のメーカーがほとんど作っていないため、代替品を確保するのも難しいといいます。■佐伯酒店 佐伯一宏 社長｢飲食店さんにはできるだけ迷惑はかけたくないんですけども、やっぱり商品が入ってこないことにはうちらも持っていきようがないんで、できるだけ早めの復旧を願っています｣９月末に発生したアサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃によるシステム障害。１か月近く経った今も、様々な商品の供給に影響が出ています。広島市内のスーパーでも…■店員｢アサヒさんのカルピスウォーターはあるんですけど、カルピスソーダは欠品の状態になっています｣フジが運営するマックスバリュなどのスーパーでは、店舗によって飲料やフリーズドライのみそ汁などアサヒグループの一部の商品が品切れになっています。売り場には商品の入荷が不安定なことを伝える掲示を出しています。■客｢ほしいときにないいうのはちょっと困りますけどね。はよう直ってくれりゃあいいんですけどね｣冬のギフト商品にも影響が…アサヒビールの出荷が減っていることから、注文が急増している他のビール会社の約３０アイテムの販売も２２日から中止となりました。■客｢キリンも配送が難しいというから、ハムがええかなと思って。早く元通りになってくれればええなあと思って。｣サイバー攻撃によるアサヒグループホールディングスのシステム障害。影響の長期化が懸念されています。（２０２５年１０月２２日放送）