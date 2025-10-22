22日は県本土を中心に気温が下がり県内16の地点で今シーズン最も低い気温を観測しました。少し肌寒く感じた方も多いかもしれません。季節の足取りを追うようにそばやうどんの店では売れ行きにある変化が起きていました。



(記者)

「午前8時ごろの鹿児島中央駅前。雨が降っていてきょうから長袖を着ているが肌寒く感じる。通勤や通学の皆さんも長袖や上着を羽織っている方が多く見受けられる」





22日は県本土を中心に気温が下がり、秋らしく涼しい1日になりました。22日の最低気温は鹿屋市輝北で14.3℃、霧島市牧之原で14.5℃、鹿児島市でも19.1℃を観測。県内16の地点で今シーズン最も低い気温を観測しました。(街の人)「家を出たらすごく寒くて鳥肌が立つぐらい。急に寒くなったので衣替えが大変」(街の人)「いつもよりも涼しくてちょっと肌寒いくらいなので長袖を着てきた。今2枚着ている。長袖を着ていても寒い」(街の人)「これまでの暑さが10月とは思えない暑さだったので（季節の変化を）肌で感じる」季節の足取りを追うように鹿児島市のそばやうどんの店では“ある変化”が起きていました。2週間ほど前から、温かいメニューを注文する人が増えはじめ、22日はなんと注文の8割ほどが温かいメニュー。厨房には多くの土鍋が並び、ぐつぐつと音を立てていました。(客)「ちょっと寒かったのでいつもはそばだが味噌煮込みうどんを頼んだ。最高です。ポカポカします」(客)「いつもは冷たいメニューを頼むがきょうは温かいメニュー。おいしい。上着を脱ぎたいぐらい」冷たい風が吹き、涼しく感じられたところが多かった22日。しかし、週末にかけて再び気温は高くなる予想で、冷たいメニューの出番もまだまだありそうです。