イタリアのグルメを鹿児島で楽しむ！ 「イタリア展」始まる 約2000品が並び初日から賑わう
普段なかなか行くことができないイタリアのグルメを楽しむことができる物産展が22日から鹿児島市の百貨店で始まりました。
（仁田尾美菜アナウンサー）
「22日から始まったイタリア展。初日から多くの人で賑わっている」
「イタリア展」では、イタリアのグルメを中心に58社から約2000品が並んでいます。
こちらは世界中の食材を揃えたセレクトショップ「IBUCA」。ローストポークは国産の豚にイタリアのハーブを添えてじっくりと低温でオーブンにかけた人気メニューです。
「断面自体がピンクで新鮮そうだし、今食べたらすごく柔らかかった」
（IBUCA・上田浩貴代表取締役）
「イタリアの本場のソースも付けているので家で楽しんで食事していただきたい」
こちらの店では、人気のマルゲリータを多くの人に食べてもらおうと「マルゲリータ3枚セット」をお得な価格で販売しています。
また、できたてのグルメをその場で楽しんでもらおうと約10店舗で実演販売も行っています。
最も注目を集めていたのが東京の銀座に店を構える「LA BETTOLA da Ochiai」。
看板メニューの新鮮なうにのスパゲッティをいただきました。
（仁田尾美菜アナウンサー）
「濃厚。クリーミーなうにの味が口いっぱいに広がる。うにのトロッとした食感とソースがよく合う」
会場には、日本では馴染みのないグルメも並び訪れた人は釘付けになって商品を選んでいました。
（客）
「手頃な値段だったので昼ごはんに丁度いい。ピザ生地に具を包んで揚げたような料理。イタリアに料理を食べに行くのは難しい」
（客）
「楽しみにしていた。イタリアになかなか行けないので」
（山形屋・酒井祐也企画専門課長）
「イタリアのいろいろな商品を集めているのでたくさん楽しめる会場」
イタリア展は10月28日まで開かれています。