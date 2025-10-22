初めての表紙撮影はどうだった？【日向坂46・大野愛実】が“Rayでの撮影”について振り返る♡

今年3月に日向坂46 五期生としてグループに加入後、五期生楽曲ではセンターに抜擢されるなど大注目の大野愛実さんがRayに登場！今回は、そんな大野さんに“Rayでの撮影”について振り返ってもらいました。2025年8月号の表紙撮影のことや、今回の撮影に関するエピソードは必見です♡

Rayでの撮影のコト

Question Rayの表紙撮影はどうだった？ 「あのとき（2025年8月号）が初めての雑誌撮影でしたし、ライブの前で怒濤の日々のなかだったんですけど、『雑誌の現場ってこんなに楽しいんだ！』って思いました！ Rayさんの現場が、最初もそうですし今日もすごく温かくて。Rayさんのおかげで雑誌撮影のお仕事が好きになって、そのあとやらせていただいたどの撮影も楽しめています。いろんな自分を引き出してもらえることがとても新鮮です！」

Question 今日の撮影を振り返って感想を教えて♡ 「今日着たワンピースが私服で着たいくらい可愛かったです！都会の街並みを見渡せる場所での撮影は、東京生まれ・東京育ちの大野愛実らしいな、と思いました（笑）。 日向坂46は五期生も加入して、キャプテンも元Rayモデルの久美さんから代わって……と、どんどん変化し、新星・日向坂へと進んでいっているので、みなさま、ぜひ注目してくださるとうれしいです！おひさまになってくださ〜い♡」 Tシャツ 4,950円、チュールスカート 17,600円／ともにサージュブティック ブレスレット 9,720円／アビステ 撮影／三瓶康友 スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海