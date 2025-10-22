◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）

第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）の最終追い切りが２２日、東西トレセンで行われた。

前肢を大きく伸ばし迫力十分にコースを駆けた。ライトトラックは栗東・ＣＷコースで手綱を促されると、弧を描くように首を下げ、素早く加速して１１秒７（６ハロン８４秒５）。ダンテスヴュー（６歳オープン）に首差先着したが、まだまだ余裕を感じさせる脚の運びだった。

前走はキャリア３戦目で神戸新聞杯に挑んだが、エリキングから２馬身半差の５着。しかし、世代のトップクラスを相手に経験を積めたことは大きな財産だ。友道調教師は「初の重賞で掲示板を確保できて、改めてこの馬の能力を感じましたね」と素質を評価した。

中間はしまいの反応や瞬発力の練習を重ねた。「（５月の）デビュー前からこの馬には和田ジョッキーが合っているんじゃないかと思った」とトレーナー。和田竜がレースでも調教でも闘魂を注入し、経験を積んだ今回は追い切りの反応速度や前進気勢が増している。

なんとか間に合ったクラシックの舞台。下り坂により、長くエンジンを点火できる京都は２戦２勝と好相性だ。キャリア４戦目でもチャンスは十分にある。