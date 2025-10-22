

1階の特産品ショップの1000万人目の利用者（香川県東京事務所 提供）

東京・新橋にある香川県と愛媛県のアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」の利用者が22日、1000万人を達成しました。

1階の特産品ショップを訪れた1000万人目の利用者は、横浜市の宮上圭介さん（46）と三嶋理絵さん（46）で、両県の東京事務所所長が特産品の詰め合わせを贈呈しました。

また、2階のレストラン「郷土・せとうち料理かおりひめ」の1000万人目の利用者は、神奈川県から親子で来店した渡辺文子さん（72）と岡田智さん（42）でした。

香川・愛媛せとうち旬彩館は2003年3月にオープン。新型コロナ禍の際には来館者が落ち込みましたが、その後増えていて、2024年度は過去最高の売り上げでした。

せとうち旬彩館では、1000万人達成記念として10月31日までのキャンペーン期間中、店舗で購入または飲食利用した人のうち毎日先着200人（1、2階で各100人）にオリジナルノベルティを渡すことにしています。

また、期間中に2000円以上購入・飲食した人から抽選で東京ー香川、東京ー愛媛のペア往復航空券などをプレゼントするということです。