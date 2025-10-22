走りの訴求力が高い直6エンジンのM340i

BMWは変化を恐れない。ミニマリスティックなデザインの次世代、「ノイエクラッセ」シリーズの登場は目前だ。エンジンで走る次期3シリーズも、その流れへ乗ることは間違いないだろう。

【画像】ブレない高い完成度 BMW M340i サイズの近い欧州製サルーンと写真で比較 全134枚

ただし、それはもう少し先の話。現行のG20型3シリーズも、2025年仕様としてアップデートを受け、魅力維持へ務められている。特にプラグイン・ハイブリッドの330eでは、駆動用バッテリーが拡大され、電動化が一歩先へ進められた。



BMW M340i xドライブ（英国仕様）

AUTOCARとして着目したいG20型は、走りの訴求力が高い直列6気筒エンジンのM340i。キドニーグリルやテールパイプはクロームメッキではなく、グロスブラックで統一される。アルミホイールも、ツートーン仕上げの選択肢が用意される。

スタイリングは、小変更で前後のバンパーを更新。ヘッドライト内臓のデイライトは、ノイエクラッセへ寄せた点灯パターンを獲得している。内装のトリムはカーボンファイバーの他、ウッドかアルミを選べる。

ライトMらしい印象 長距離のベストパートナー

エンジンは、B58型でそのまま。BMW X3 M50へ僅かに劣る、374psと50.9kg-mを発揮する。トランスミッションは、8速オートマティック。一部の市場では後輪駆動も選べるが、英国では四輪駆動の一択となる。

先日、B58型エンジンを積んだ3台による、比較試乗をお伝えした。お読みいただいた方もいらっしゃるかと思うが、スムーズでパワフルな名機といえる。8速ATとの相性も素晴らしい。マイルド・ハイブリッド化され、現実的に14.0km/Lの燃費も狙える。



BMW M340i xドライブ（英国仕様）

英国では450ポンド（約9万円）のオプションとなる、アダプティブダンパーを組んだシャシーは理想的。最もソフト側へ振っても、引き締まった姿勢制御は変わらないが、一般道でも高速道路でも快適といえ、ライトMらしい印象も楽しめる。

ヒップポイントが路面へ充分に近い、ドライビングポジションは望ましい。シートの座り心地にも優れ、長距離のベストパートナーになるはず。

連続するカーブをリズミカルに駆け抜ける

グレートブリテン島の路面では、スポーツ・モードは硬すぎる。コンフォート・モードが、落ち着いていて好ましい。ステアリングはクイックすぎずスローすぎず、フィードバックはしっかり。リアアクスル主導のパワーバランスがうれしい。

リミテッドスリップ・デフは標準装備。スタビリティ・コントロールをトラクション・モードにすると、パワーオーバーステアへ興じれる。



BMW M340i xドライブ（英国仕様）

仮に前後同サイズの18インチ・タイヤで、後輪駆動ならどんな走りを楽しめるのだろう。四輪駆動の試乗車では、フロントタイヤのトラクションも小さくなく、テールを流すにはアンダーステアを打ち破る必要があるからだ。その挙動も、やや唐突といえる。

それでも、これらは贅沢な悩み。連続するカーブをリズミカルに駆け抜けられる、素晴らしいバランスのサルーンであることへ、疑う余地はない。

いまの市販車のベスト・オブ・ベスト

2022年にインテリアが更新され、高度なインフォテインメント・システムとワイドなモニターパネルを得た一方、便利なハードボタンは削られた。それでも、馴染み深いロータリーコントローラーは健在。残されたハードボタンの配置も、理解しやすい。

アイドリングストップ機能や車線維持支援を切るのは、少し手間。ステアリングホイール上のボタンを長押ししたり、ロータリーコントローラーを操作する必要がある。



BMW M340i xドライブ（英国仕様）

パワートレインとシャシー、パッケージングの根本的な完成度の高さは、2025年仕様でもブレずに受け継がれている。M340iが、現在市販されているクルマの中で、ベスト・オブ・ベストであることに変わりはないだろう。

ステーションワゴンのツーリングなら広い荷室が追加され、利便性が一層高まる。操り手のエンターテインメント性も高次元で叶えられた、類のない融合も貫かれている。

BMW M340i xドライブ（英国仕様）のスペック

英国価格：6万2080ポンド（約1229万円）

全長：4713mm

全幅：1827mm

全高：1440mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.4秒

燃費：11.9km/L

CO2排出量：190g/km

車両重量：1725kg

パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：ガソリン

最高出力：374ps/5500-6500rpm

最大トルク：50.9kg-m/1900-5000rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動