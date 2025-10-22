実験室で堆積物サンプルの抽出液にラベルを付ける研究者。（北京＝新華社配信）

【新華社北京10月22日】中国、米国、英国、オランダの科学者で構成された共同研究チームはこのほど、トロール漁と地球温暖化によって大陸棚の海底堆積物に含まれる水銀が流出加速リスクに直面しており、世界の漁業の安全と人々の健康を脅かしていると初めて明らかにした。水銀は毒性の強い汚染物質で、食物連鎖を通じて大量に蓄積されることで人間の健康を危険にさらす。

この世界的な水銀循環研究分野における重要な進展は、国際学術誌「Nature Sustainability（ネイチャー・サステナビリティー）」に掲載された。

海底堆積物は水銀を封じ込める最適な場所と考えられている。北京大学都市・環境学院の劉茂甸（りゅう・ぼうてん）研究員と王学軍（おう・がくぐん）教授が率いる国際研究チームは、世界の大陸棚堆積物に含まれる水銀量の観測データベースを構築し、モデルを用いて世界の大陸棚の水銀封じ込め機能を精密に定量化した。その結果、人間のトロール漁業や浚渫（しゅんせつ）作業によって、大陸棚堆積物中の水銀が毎年5千トン以上もかき乱されていることが初めて明らかになった。

米国カリフォルニア湾の大陸棚から採取された海底堆積物のサンプル。（北京＝新華社配信）

研究データによると、大陸棚は世界の海洋中の水銀封じ込めの約8割を担っており、年間1300トン近くの水銀を埋蔵している。産業革命以降、大陸棚の表層堆積物に含まれる水銀濃度はすでに3倍増えた。そして、人為的にかき乱されている影響の約半分は地中海および東アジアの海域が受けている。

研究では、地球温暖化も堆積物中の水銀の溶解と放出を悪化させていることが分かった。データモデルによると、地球の気温が1.5〜5度上昇した場合、堆積物中の水銀の水中への自然放出は今世紀末までに6〜21％増加すると予測される。

研究チームは、水銀汚染リスクに対処するには、各国が協力して地球温暖化の抑制に努め、石炭の燃焼や採鉱などの水銀排出源をさらに削減するとともに、トロール漁の制限や汚染物質を厳しく規制する海洋保護区の設立などにより、堆積物中の水銀の活性化速度を下げる必要があると考えている。（記者/魏夢佳）