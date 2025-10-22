【ドトール×ポチャッコ】オリジナルグッズ付き！ 「福袋2026」が10月24日より予約開始
ドトールコーヒーは、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」を、ドトールコーヒーショップで12月26日（金）に発売する。発売に先立ち、10月24日（金）より順次店頭にて予約を開始する。
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。
「福袋2026」は、ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセット。
自社工場で丁寧に焙煎した ”コーヒー豆セット” 3種類と、おいしさはそのままに使いやすい形状にリニューアルした ”ドリップカフェセット” 4種類をラインナップ。
さらに、全てのセットにドトール×ポチャッコのオリジナルグッズ3種類のうち、いずれか1つが付いてくる（数量限定）。どれが入っているかはお楽しみ。
「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」は、1万1000円のセットと、6000円のセットをご用意。
1万1000円のセット内容は、ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ、ポチャッコ オリジナル巾着、ドリップカフェ マイルドブレンド 30パック、コーヒーチケット 8枚。
6000円のセットは、ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム、ドリップカフェ マイルドブレンド 15パック、コーヒーチケット 4枚となっている。
「ドリップカフェセット」と「コーヒー豆セット」に付くオリジナルグッズは、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコがかわいい「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類。いずれか1種類がランダムで入っている。
ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコ グッズは、ドトールコーヒーショップの「福袋2026」でしか手に入らない限定デザインだ。
また、ドトール オンラインショップ限定の「福袋2026」も予約開始。今年は、公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセットを2種、合計300セットご用意。10月24日（金）10時より予約受け付けを開始する。オンラインショップ限定セットをご購入の方にも、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコがかわいいオリジナルグッズの、「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類のうち、いずれか1種類がランダムで入っている。
（C） '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180
