【ちいかわ】ちいさくてかわいいマスコット付きのハンドクリームとリップクリームが登場！
ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）ギフトコスメシリーズ」より、『ちいかわ』との新たなコラボアイテムとして「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」が登場。
10月31日（金）10：00よりLovisiaオンラインショップ、ちいかわらんど・ちいかわマーケット及び全国のバラエティショップで順次販売される。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、
講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」は、Lovisiaだけのオリジナル立体マスコット付シリコンカバーのついた、ちいかわたちといつでも一緒にいられるキュートなハンドクリーム。
それぞれのキャラクターにマッチした落ち着いたくすみカラーで、ちいかわたちのキュートさをひきたてている。
シリコンカバーに ”ちょこん” と乗ったマスコットは、後ろ姿までこだわっている。ちいかわ（ホワイトティーの香り）、ハチワレ（ピンクブーケの香り）、うさぎ（ホワイトツリーの香り）、くりまんじゅう（フローラルシャボンの香り）、モモンガ（サボンの香り）、ラッコ（キンモクセイの香り）、シーサー（ピオニーの香り）の全7種類がラインアップ、思わず集めたくなる、コレクション性も兼ね備えたアイテムだ。
保湿成分にもこだわり、ラベンダー油、オオシマザクラ花エキス、シアバター（シア脂）、ハチミツエキスの4種の潤い成分を配合。ちいかわたちの可愛さとさわやかな香りとともに、手肌をやさしく潤してくれる。
「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」は『ちいかわ』コラボのキュートなリップクリーム。「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」とペアでプレゼントするのにもぴったりなカラーリングとデザインになっている。ハートと一緒になったLovisiaだけのオリジナルデザインのちいかわたちは、可愛さ抜群。
ちいかわ（ミルクティーの香り）、ハチワレ（ピーチの香り）、うさぎ（メロンの香り）、くりまんじゅう（グレープの香り）、モモンガ（ブルーベリーの香り）、ラッコ（ユズの香り）、シーサー（マンゴーの香り）の全7種類がラインアップされ、ミルクティーやフルーツの甘やかな香りのなめらかな質感のリップだ。
アセロラエキス、アボカドオイル、シアバター、ハチミツエキスの4種類の保湿成分を配合し、乾燥しがちな秋・冬のシーズンに、くちびるを保湿するたびに、ちいかわたちの可愛さに癒される、可愛さのつまったアイテムだ。
そして、Lovisiaオンラインショップにて「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」を2500円（税込）以上購入した方には、「Lovisia限定ステッカー」がプレゼントされる。
