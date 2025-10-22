【パペットスンスン】ajewと初コラボのスマホケースとポーチがかわいい！
バック・スマホケースブランド「ajew（エジュー）」はSNSでも海外でも大人気のキャラクター『パペットスンスン』と初のコラボレーションアイテムを、ajew公式オンラインストア、ルクア大阪 ajew／A SCENE ルクア大阪店にて販売中だ。
＞＞＞パペットスンスン×ajewコラボアイテムをチェック！（写真11点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が始まる、今最も注目のコンテンツ。
今回が初となるスンスンとのコラボレーションでは、スンスンのプリントが目を引くケースやポーチ、とってもキュートなショルダーなど、全4種類のスペシャルアイテムを展開。PUPPET SUNSUNのスペシャルアイテムを一挙ご紹介する。
「ajew x PUPPET SUNSUN cadenas zipphone case shoulder」は、ajewの代名詞ともいえるスマホケースに、スンスンのプリントをあしらったスペシャルアイテム。
クリアポケットの内部は、ずっと触りたくなるようなファー素材。見た目の可愛さだけでなく、カード収納や付属ショルダーなどajewならではの便利な機能はそのままに、機能性抜群のスマホケースだ。
「ajew x PUPPET SUNSUN circle pouch」は、コスメや小物の収納にぴったりの丸形ミニポーチ。
ひょこっと顔を覗かせるスンスンがキュートな「BEIGE」と、スンスンと親友ノンノンが仲良く並んだ「WHITE」の2色展開。ajewらしいミニマルなデザインで、こちらも内部は柔らかなファー仕様で演出。ナスカン付きでスマホケースやショルダーストラップにつけてカスタマイズすれば、可愛さをアップデートできる。
「ajew x PUPPET SUNSUN design color shoulder」は、日常を楽しく彩るポップな色使いが魅力のデザインショルダー。
ショルダー本体は表裏のバイカラー、サイドにもバイカラーの編み込みをデザイン。スンスン、ノンノン、ゾンゾンが描かれたミニミラーとアタッチメント付きのスペシャル仕様。食パン型のキュートなミラーは必見。
アイテムそれぞれカスタムできる楽しさも、エジューの醍醐味の一つ。秋めくこの季節のお洒落に、あなただけの組み合わせで楽しんでみて。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
＞＞＞パペットスンスン×ajewコラボアイテムをチェック！（写真11点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が始まる、今最も注目のコンテンツ。
「ajew x PUPPET SUNSUN cadenas zipphone case shoulder」は、ajewの代名詞ともいえるスマホケースに、スンスンのプリントをあしらったスペシャルアイテム。
クリアポケットの内部は、ずっと触りたくなるようなファー素材。見た目の可愛さだけでなく、カード収納や付属ショルダーなどajewならではの便利な機能はそのままに、機能性抜群のスマホケースだ。
「ajew x PUPPET SUNSUN circle pouch」は、コスメや小物の収納にぴったりの丸形ミニポーチ。
ひょこっと顔を覗かせるスンスンがキュートな「BEIGE」と、スンスンと親友ノンノンが仲良く並んだ「WHITE」の2色展開。ajewらしいミニマルなデザインで、こちらも内部は柔らかなファー仕様で演出。ナスカン付きでスマホケースやショルダーストラップにつけてカスタマイズすれば、可愛さをアップデートできる。
「ajew x PUPPET SUNSUN design color shoulder」は、日常を楽しく彩るポップな色使いが魅力のデザインショルダー。
ショルダー本体は表裏のバイカラー、サイドにもバイカラーの編み込みをデザイン。スンスン、ノンノン、ゾンゾンが描かれたミニミラーとアタッチメント付きのスペシャル仕様。食パン型のキュートなミラーは必見。
アイテムそれぞれカスタムできる楽しさも、エジューの醍醐味の一つ。秋めくこの季節のお洒落に、あなただけの組み合わせで楽しんでみて。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee