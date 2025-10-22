日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者に、22日に本格始動した高市政権が直面する3つの「壁」について解説してもらいます。

1．「不記載」起用 野党反発の壁

2．「決断と前進」物価高 実現に壁

3．準備間に合う？トランプ氏の壁

■「不記載」起用 野党反発の壁

――まず、1つ目の壁。裏金問題での不記載議員の起用に対しては野党の反発は強まりそうですか？

早速、反発が出ているんです。いわゆる裏金問題で収支報告書に不記載のあった議員について、高市首相は閣僚での起用は見送りましたが、まず官房副長官。官邸内の重要なポジションですが、不記載のあった佐藤啓氏を起用。さらに、22日になって副大臣で4人、そして政務官は3人、合計7人を起用する方針を固めました。

この起用に早速、野党が猛反発しています。立憲民主党の本庄政調会長は、この起用に関して「国会で説明してもらう必要がある」と批判しています。ある野党幹部は「裏金議員への追及で物価高の議論が遅れるだろう。起用した高市首相の責任だ」と指摘しています。

石破内閣では起用を見送りましたが、高市首相は起用を決めました。その理由はなぜか。高市首相は、総裁選で裏金問題の震源地となった自民党・旧安倍派の多くの議員の支援を受けました。ある自民党のベテラン議員は「起用は、勝たせてもらった恩返しだろう」と指摘しています。

今後、国会での火種になりそうで、高市首相が政策を前進させるにあたっての「壁」になりそうです。

■「決断と前進」物価高 実現に壁

――2つ目の壁。なんとしても実現してもらいたい物価高対策。実現に向けた壁はどこにありそうでしょうか？

高市首相は、21日夜の会見で「決断と前進」内閣と銘打って、「トップスピード」で物価高対策を実現すると強調しました。壁は、実現の「スピード感」です。会見で高市氏は、年内実現を目指す物価高対策を明確にしました。ガソリン、軽油も含めた暫定税率の廃止、冬の寒さ対策として電気・ガス料金の支援です。

ある野党の党首は「ガソリン価格は12月1日から下げるように設計しないと意味がない」と話しています。スピード感が問われます。

――22日も気温が一気に下がって、冬の寒さ対策も気になってくる季節となりました。何といってもガソリン価格。12月から本当に下がるのか気になるんですが…

そのために、高市自民党が解決しないといけない問題がまだあります。22日、早速、法案審議をめぐって、国会でも与野党の協議が本格的にスタートしました。野党は自民党に対して、財源をどう確保するのか、流通・地方財政への影響をどう抑えるかという具体案を自民党が示すことを求めています。

高市自民党が、早い時期の価格引き下げを実現できるか。解決しなければいけない「壁」といえます。

■準備間に合う？トランプ氏の壁

――3つめの壁。来週に迫っているトランプ大統領との会談の壁は高そうですか？

トランプ大統領との会談は、あと6日後に迫っています。高市首相は就任したばかりで、人事や24日に国会で行う予定の所信表明演説の準備に追われています。

政権発足の後、トランプ大統領との会談が「最大の山場」といわれる中で、ある外務省幹部は「準備する時間がない」と頭を抱えています。ただ、裏では着実に対トランプ対策を進めていることも取材で分かってきました。組閣に対トランプ氏のメッセージが込められていたようなんです。外務省幹部によりますと「高市首相が石破前首相と仲がよくないことをトランプ政権側も知っていて、高市氏がこれまでの関税交渉を修正しようとしないか心配していた」と。それを察知したのか、高市首相が赤沢氏を経産相に起用しました。ある外務省幹部は「赤沢氏を閣内に置くことで、石破トランプ路線を継承するというアメリカへのメッセージを入れ込んだ」と話していました。

日米首脳会談に向けたメッセージが組閣にも込められていたようなんです。ただ、別の外務省関係者は「トランプ大統領が初会談で何をふっかけてくるか読めない部分もある」と警戒しています。

トランプ大統領の壁を突破できるかも、今後の政権運営に影響を与えることになりそうです。