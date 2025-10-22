¶ÍÃ«ÈþÎè¤¬Ì¥¤»¤ë¥×¥é¥¹¥Æ½©Åß♡Ã»¤¤µ¨Àá¤ò³Ú¤·¤à¡È¤¤Á¤ó¤È±Ç¤¨¡É¥³ー¥Ç½Ñ
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPLST¡Ê¥×¥é¥¹¥Æ¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯½©Åß¤Î¿·ºîÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥º¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡ÈÅß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ªÇº¤ß²ò·è¥³ー¥Ç¡É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¨ÃÈº¹¤Î·ã¤·¤¤¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¦¥¿ー¤ä¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì♡
¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÈÅß¤Î¤ªÇº¤ß¡É¤È¥ê¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¡Ö½©Éþ¤¬°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö²¿¤òÃå¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×――¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¤¬3¤Ä¤ÎÅß¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö½©¥¢¥¦¥¿ー¤Î½ÐÈÖ¤¬Ã»¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ò¥¦ー¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥ê¥Ðー¥³ー¥È¡ÊÀÇ¹þ29,000±ß¡Ë¡Ó¡£Çö¼ê¤Ç·Ú¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÊÝ²¹À¤âÈ´·²¡£
Ãæ¤Ë¸ü¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ì¤ÐÅß¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥³ー¥È¤¬2Ëü±ßÂæ¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¤ÈMC¤â´¶Ã²¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¾å¼Á¤µ¤È¥³¥¹¥Ñ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇã¤¤Â¤¹¤Ê¤é¤³¤ì¡ª¡ÉËüÇ½¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬¼çÌò♡
¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó2WAY¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¤Â¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ò¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó2WAY¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡ÊÀÇ¹þ9,990±ß¡Ë¡Ó¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¡¢¸ü¼ê¤Îºî¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥¦¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ¡£
¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ê¤é¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤âÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤ºÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
·Ú¤¯¤ÆÀö¤¨¤ë♡Åß¤ÎËÜÌ¿¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤³¤ì¡ª
Åß¤Î¥¢¥¦¥¿ーÁª¤Ó¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ò¥¦¥©ー¥à¥ê¥¶ー¥Ö¥Ñ¥Ç¥Ã¥É¥·¥êー¥º¡ÊÀÇ¹þ30,000±ß¡Ë¡Ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¼ó¼þ¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÈÂµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢·Ú¤µ¤ÈÊÝ²¹À¤òÎ¾Î©¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¼êÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Ê¤¬¤éÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶ÍÃ«¤µ¤ó¤âÀä»¿¡£´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤¯°¦¤»¤ë°ìÃå¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÈNew PLST, New Me¡É¤Ç½Ð²ñ¤¦¡¢¿·¤·¤¤»ä♡
º£Ç¯¤Î½©Åß¡¢¥×¥é¥¹¥Æ¤¬·Ç¤²¤ë¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖNew PLST, New Me¡×¡£
¿·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦Â¼ÅÄÀ²¿®»á¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¤Á¤ó¤È´¶¡É¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÍÃ«¤µ¤ó¤â¡Ö¿·¤·¤¤¥×¥é¥¹¥Æ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É♡º£µ¨¤Ï¡¢Ãå¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉþ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©