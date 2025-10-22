【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】今日だけじゃなく明日も？料理の準備まで！？＜第5話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？　他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？

第5話　みんなには内緒よ



【編集部コメント】

なんとサカエおばさん、ミナさんが苦労して整えた宿泊準備を、ぜんぶ自分がやったことにするつもりのようです！　義両親からの感謝の言葉をすべて、自分だけが受け取るつもりなのでしょうか。サカエおばさんの話しぶりからすると、「ミナさんが頑張ってくれたのよ」と言う気はまったくなさそうですね。ズルいというか、セコいというか……。その人間性に、思わず言葉を失います。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび