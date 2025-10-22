宮崎県は22日、日南市で回収された野鳥（ヒドリガモ）1羽の死亡個体について、A型鳥インフルエンザウイルス「陽性」が確認されたことを防災メールで明らかにした。今後、確定検査機関において遺伝子検査を行い、高病原性鳥インフルエンザウイルスの確定検査を実施する。現時点において病性は未確定であり、確定検査の結果陰性となることもある。



【概要】（1）死亡個体の発見・回収地点 日南市※本事例の発見・回収地点から3km県内に家きん飼養農場はない（2）経緯 10月22日、ヒドリガモの死亡個体1羽を回収。同日、宮崎家畜保健衛生所でA型鳥インフルエンザウイルス簡易検査を実施し、陽性と判明。県内で今シーズン初の野鳥などにおける鳥インフルエンザウイルス簡易検査陽性事例となる。今シーズンは、これまでに北海道の野鳥及び家きん飼養農場において高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されている。さらに県内ではすでにマガモ等の飛来が確認され、県内の広い範囲にウイルスが持ち込まれていると想定される。このため、農場のバイオセキュリティレベルを最大限に強化する必要がありますので、家きん飼養者の皆様におかれましては、改めて「家きん舎内へのウイルス侵入防止対策の再徹底」を要請している。