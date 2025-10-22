教員のグループによる児童盗撮事件で、メンバーの1人が「下着姿を見て達成感を得ていた」と供述していることが分かりました。

【写真を見る】「下着姿という秘密を見ることができ 優越感や達成感を得ていた」ペン型カメラで児童盗撮疑い 画像共有グループの中学校教諭･柘野啓輔容疑者(41)

教員グループのメンバーで、再逮捕された北海道の中学校教諭・柘野啓輔容疑者41歳は、ことし、着替えていた少女2人の下着姿をペン型のカメラで盗撮した疑いがもたれています。

柘野容疑者は容疑を認めた上で、3年ほど前から盗撮を始め、「下着姿という秘密を見ることができ、優越感や達成感を得ていた」と話しているということです。

同じく教員グループのメンバーで東京都の小学校教諭・澤田大樹容疑者34歳は、3年前に女子児童の下着を盗撮した疑いで再逮捕されました。澤田容疑者は「教師としていけないことをしているという背徳感を感じ、ストレスを発散していた」と容疑を認めているということです。



一連の事件では、2人のほかにグループを作った名古屋市の小学校教諭・森山勇二被告ら4人が立件されています。