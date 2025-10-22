これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の内陸や山沿いを中心に広く霜注意報が出ています。



◆10月23日(木)の天気

・上越地方

カラっとした秋晴れになるでしょう。

最高気温は19℃前後の予想で、妙高市では今日より7℃ほど高くなりそうです。



・中越地方

おおむね晴れるでしょう。

朝は放射冷却が強まり、山沿いでは霜が降りるほどの冷え込みになりそうです。

一方、日中の気温は18℃前後まで上がるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝はグッと冷えて、各地で一桁台の寒さになるでしょう。

一方で、日中は日差しがたっぷり届き、今日より気温が3℃ほど上がる見込みです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝晩は雲が広がるところもありますが、日中はよく晴れる見込みです。

最高気温は18℃前後で、この時期らしい気温になるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝から青空が広がるでしょう。

空気が乾燥しますので、火の元やのど元に注意ください。

最低気温は9℃前後、最高気温は17℃前後の予想です。



◆風と波

佐渡で、次第に風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡で最大1.5m、中越で1mの予想です。



◆週間予報

25日(土)にかけて、おおむね晴れるでしょう。

一方、26日(日)～28日(火)はまとまった雨が降りそうです。

また、来週は強い寒気が流れ込み一段と寒くなるでしょう。



23日(木)朝は、今シーズン一番の冷え込みになりそうです。今夜は布団をしっかりかけて暖かくしてお休みください。