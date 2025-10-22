（高市早苗総理 きのう午後10時過ぎ）

「高市内閣の最優先事項は、国民の皆様が直面している物価高への対応」

就任後初の会見で「最優先は物価高対策」と強調した、高市総理。

以前から焦点となっている政策としては、まず「ガソリンなどの値下げ」、次に「103万円の壁の引上げ」そして「消費税減税」などがあげられますが...



（高市総理）

「ガソリンの暫定税率は速やかに廃止する」

半世紀にわたり続いてきた、ガソリンの暫定税率は速やかな廃止を明言。これで1ℓあたり25.1円下がる計算です。軽油についても暫定税率廃止の方針を打ち出し、燃料費の値下がりは遠くないうちに実現しそうです。また、過去にも行われた電気・ガス料金の補助はこの冬も実施の方針です。

そして、次は…



（高市総理）

「いわゆる103万円の壁も引き上げる」



いわゆる103万円の壁も引き上げを明言。しかし、ここまでは与野党既に合意済みの事で、実現はいわば当たり前。問題は消費税減税。これについては、一言も言及しませんでした。

「知恵を振り絞ってスピーディーに取り組んでいく」

前の選挙では、野党各党が減税を打ち出し、自民が否定的だった中、歴史的大敗となりました。今回、連立相手の日本維新の会との合意事項に「検討する」と含まれていて、今後どうなるのかが注目です。

その代わりに打ち出したのが「給付付き税額控除」。納税額の低い”低・中所得者”を救うための制度です。



例えば、税金の控除額が10万円の場合、税額が12万円であれば、納税は2万円で済み10万円得ですが、税額が3万円の場合何も恩恵はありません。しかし、給付付き税額控除は、控除額に満たない7万円を逆にもらえるという制度で、所得の低い人も得をする制度です。

また、参院選で自民が公約として掲げた1人2万円の給付金は、選挙で支持されなかったとして実施しないとしました。



（高市総理）

「あらゆる知恵を絞ってできるだけスピーディーに取り組んでいく」



高市内閣の、一丁目一番地の物価高対策。可能な限り、早く実現する必要があるのは言うまでもありません。