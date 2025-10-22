市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす23日からの天気のポイントです。

小野：

晴れマークが25日・土曜日まで伸びました。26日・日曜日からは 一転、雨が降りやすく、冬型の気圧配置になる日もあるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

25日・土曜日の前半まで晴れるでしょう。後半からは雲が広がり、26日・日曜日は、雨が降るでしょう。27・28日は、一時的に冬型の気圧配置になるでしょう。28・29日の気温は、平年より低いでしょう。





さて、きのう10月21日は、白山の初冠雪の平年日でした。

小野：

去年は11月に入ってから。おととしは10月8日でした。



市川：

年によって大きく違うんですね。



小野：

気象台からの季節の情報は、初冠雪の他に初雪・初霜・初氷がありますが、この冬から初霜と初氷は、全国的に発表されないことになりました。

小野：

気象庁によりますと、初雪は、すでにアメダスなどでの自動観測に切り替えられていますが、初霜と初氷は、気象台の職員の目視が続いていました。

小野：

観測技術の進歩などにより、気温が低いことへの注意喚起が十分行えているため、終了することになったそうです。



市川：

季節の便りみたいなものが減っていくのは、寂しい気もしますね。