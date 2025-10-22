KISSのエース・フレーリーがSPACEに帰った日、1977年武道館の宇宙のようなギターソロを思い出した
KISSを初めて聞いたのは1976年、小学6年の夏休みだったと思う。AMラジオの文化放送で夕方に「電リク（電話リクエスト）」という番組でデトロイト・ロック・シティが流れた。
「地獄の軍団」 KISS（原題：Destroyer）、発売：1976年3月15日、レーベル：Universal Music (C) Universal Music
「Detroit Rock City (Rocks Vegas)」エース・フレーリーはこの動画にはいないけど
それまでもKISSは「ミュージックライフ（シンコーミュージックの洋楽雑誌）」で写真を見たことがあり、面白がってはいたがイロモノと冷めて見ていて聞いたことはなかった。当時は海外アーティストの写真や動画は雑誌でしか見られなかった時代だ。
今、聞いてももちろんいいけど、小学生の僕には激しく突き刺さった。エアロスミスもクイーンももう聞いていたが、シンプルでキャッチーなKISSが一瞬で好きになった。慌てて秋葉原の石丸電気のレコードフロアに『地獄の軍団（Destroyer）』を買いに走った。石丸電気はLPを1枚買うと好きなポスターが1枚もらえたから、もちろん『地獄の軍団（Destroyer）』のジャケットポスターをもらった。
家に帰り立て続けに4回くらい「デトロイト・ロック・シティ」を聞き、当時持っていたメーカー不明の安ストラトキャスターで、イントロとギターソロをコピーした。（ライブでもエースとポールのツインリードだがレコードではプロデューサーのボブ・エズリンが弾いてると後に知って愕然としたものだ）
ようやく落ち着いて、アルバム全部を通して聞いた。リードギターのエース・フレーリー（当時はエース・フューリーと表記されていた）のポップなギターソロに惹きつけられた。カッコいいけど、がんばればコピーできる絶妙なバランスだった。
それからKISSのアルバムを全部買って聞き込んで、めぼしい曲をコピーし続けた。ポップで楽しいギターソロがエースの持ち味だった。
『地獄からの使者~キッス・ファースト』に収録された「Fire House」でも聞けるエース・フレーリーならではの「ピコッ、ピコッ、ピコッ」というチキン・ピッキングが新鮮だった。チョーキングとビブラートの使い方もクセが強くてクラクラするほどカッコよかったのだ。そのビブラートを指がすり切れるほど練習した。
「Got To Choose (Live On Letterman/2012)」2:10からのギターソロが秀逸。（エースのプレイじゃないけど）
1977年、中学生になったばかりの4月2日に、初来日のKISSを武道館で観た。前座はBOW WOW（バウワウ）だった。あまりの音の大きさにおののいた。
KISSが出てきたときは、さらにラウドな音で1曲目の「デトロイト〜」の爆音で耳鳴りが起きて一瞬聞こえなくなった。世の中でこんなに大きな音を聴いたのは生まれて初めてだった。バスドラとベースの音でお腹が震えた。
「コールド・ジン」からエースのギターソロにつながり、エコー・チェンバーとオクターバーを多用した宇宙みたいなギターの爆音に感動した。レスポールのフロントピックアップから煙がモクモクと吹き出してあっけにとられた。
上が初来日1977年4月2日（土）、下が1978年2回目の来日3月31日（金）のチケット。1977年4月2日、僕は午後3時の公演だが、この日は夜もあった。NHKのカメラが大々的に入っていたのを覚えている。3,800円の入場料は3カ月前に初来日したエアロスミスも3,800円だった
エース・フレーリーKISSのSPACE MAN享年74
1951（昭和26）年4月27日生まれ2025年10月16日没
多くのギターキッズのヒーロー、稀代のエンターテイナーギタリスト、エース・フレーリーのご冥福をお祈りします。
(C)Bang Media
以下、BANG PREMIER誌より、引用
KISSの初代ギタリストエース・フレーリーが2025年10月16日、自宅で息を引き取った。74歳だった。9月にはスタジオでの軽い転倒により入院していたことがインスタグラムで報告されており、医師の指示によりツアーを一時中断し、カリフォルニア州ランカスターでの公演もキャンセルされていた。
遺族はピープル誌に声明を発表し、「私たちは深い悲しみに包まれています。彼の最期の瞬間に、愛と祈りに満ちた言葉で囲むことができたことは幸運でした。彼の笑い声、優しさ、そして人々に与えた力を讃え、彼の偉大な人生の功績を振り返ると、その喪失の大きさは計り知れません。エースの記憶は永遠に生き続けるでしょう」と語った。
エース（本名ポール・フレーリー）は、1973年のKISS結成時から1982年までバンドに在籍。その後、自身のバンド、フレーリーズ・コメットを結成し、ソロアーティストとしても成功を収めた。近年は新作アルバムの制作に取り組んでいた。
エースの訃報を受けて、ロック界から故人を偲ぶ言葉が多く寄せられており、KISSのジーン・シモンズとポール・スタンレーは、エースを「KISSの礎を築いた、かけがえのないロック戦士」と称え、「彼は常にKISSの一部であり続ける」と追悼。またポイズンのブレット・マイケルズはエースを「兄弟」と呼び、共演の思い出と敬意を込めたメッセージを投稿。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロは自身の「最初のギターヒーロー」と讃えた。
(C)Bang Media
