声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく１時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

10月18日のゲストは坂本真綾さん！

30周年記念ベストアルバム『M30～Your Best～』について伺いました。

Disc1に収められているのは、30周年記念ファン投票「MAAYA’s BEST SONG～あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください～」で上位に選ばれた15曲。全255曲に及ぶ坂本さんの音楽キャリアの中から、ファンの支持を集めた珠玉のナンバーが並んでいます。「こんな機会もなければ数えてみたこともなかったので、今回初めて把握しました。自分の歌ってきた曲数を。1位の『プラチナ』は予想通りでした。私の中でいろいろ想像していた曲で入ってないものもあれば、こんなに上位っていうものもあって。何が来てもうれしいんですけど。結構意外なものもありました。年齢も様々で、私より上の方から10代の方まで。例えば受験の時に聴いて頑張ったとか、転職した時に歌詞が刺さったとか、人生の大事な時期に聞いていた曲を選んでくれる、そういうエピソードも多かったですね」

ベストアルバムを作るにあたって、今の時代にどう届けるべきか…坂本さんはこんな想いを感じていました。「時代も変わって、この15年でサブスクは当たり前だし、正直ベスト盤ってどれだけ意味をなすのかなという気持ちもあって。どういう人が喜んでくれるものなのかなと思った時に、スタッフから“みんなに選んでもらうのはどうかな？”というアイデアを頂いて興味を持ったんです。私が選ぶのは不可能という気持ちもあったし。自分だと変にバランスをとっちゃいそうと思っていたので」

高校生の頃から歌い続けて、気づけば30年。長いキャリアの中で、坂本真綾さんを突き動かしてきた原動力とは、どんなものだったのでしょうか。「あんまり先々のことまで考えていなくて、いま目の前にある曲をどうやって歌おうということの連続で、いつの間にか30年なんです。自分が凄くうまいとか、いいと思うことがあまりなくて、もっと上手くなりたい、次はもっと何かを掴みたいみたいなことの繰り返しなんですよね。何かを掴みたい気持ち、それをずっと続けているって感じですかね」

長年歌ってきた曲も、あらためて歌詞を読み返してみると、当時とは違った感覚になることもあるそうです。「作詞家さんに書いて頂いたものも年を重ねるごとに解釈が変わってくるのがあったり。逆に10代の時にリアルに分からない愛や深いテーマを歌っていた時は、その理解できない距離感がいいというか、さらっと歌えるっていうんですかね。いまは分かり過ぎちゃって」

そして長年歌ってきた曲に対する気持ちや解釈が変わっていったように、ライブへの向き合い方にも、少しずつ変化があったそうです。「ライブって昔は本当に苦手で。人前に出るっていうのがとにかくもう怖すぎて、清水の舞台から飛び降りる気持ちでやってたんですけど、ある時から楽しいって思えるようになって。私対何千人って思うと怖いけど、来てくれる方たち一人ひとりと会話していると思ってからは、怖い気持ちは減ってきました」

来年4月には、30周年記念ライブを開催する坂本真綾さん。ライブをより特別なものにするためにこだわったことのひとつがバンド編成でした。「私を支えてくれたバンドって大きく2つあって。どうしても30周年、どちらにもお願いしたくて、自分で言い出したんです“日替わりでどっちもやりたい”って。2日間来ていただいても楽しいし、もちろん1日でも楽しめるように絶対します」

「自分で曲を選ばなかったことで、30周年をみんなで一緒に楽しむお祭りのようなものにできたことが、私にとっても特別な記念になりました。255曲に投票してもらう中で、みんなが改めて自分の曲を聞き直したんだろうなと思うと、とても嬉しい気持ちになります」と話していた坂本真綾さん。30周年記念ベストアルバム『M30～Your Best～』は坂本真綾さんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「30年、本当に感謝しかないですね。やろうと思ってもできる年数じゃないっていうか。私1人の頑張りではとてもできない、みんなの後押しがあって続けられたっていう。この感謝を伝えるのが30周年記念イヤーなので、まだまだ日々日々伝えていきたいと思います」