◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）

第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）の最終追い切りが２２日、東西トレセンで行われた。栗東滞在の関東馬エネルジコが、ＣＷコースで鋭く伸びて２馬身半先着。水納愛美記者が分析した。

最後の１ハロンが脳裏から離れない。エネルジコの最終追い切りは、全てが一級品だった。重心の低いフォーム。前肢の伸びに、後肢が地面を蹴り上げる力。そしてスピード。めったに生で見られない、関東馬の追い切り。栗東に滞在中だからこそ、この走りを見られたのだから、自分が幸運に思えた。

サルサロッサ（６歳障害オープン）を４馬身追走。４角で内から並びかけると、直線半ばではスッと前に出た。あとは突き放すだけ。６ハロン８３秒５、ラスト２ハロンは１１秒９、１１秒３で２馬身半先着と、数字を見ても優秀だった。

後に「なるほど」と、ある記憶がよみがえった。追い切り前日の２１日、調教をつけている佐藤助手から聞いた話だ。「運動ではグダグダしているけど、コースに出ると違う馬みたいに体がギュッと締まる。速いところに行ったときのフォームが、グッと沈んで柔らかい」。ラストの伸びは、この話の通り。１週前追い切りに騎乗したルメールが、走りを四輪駆動のＳＵＶに例えたのも納得。体は大きくないが、機動力や安定性は並大抵ではない。

青葉賞を勝った後、体調が整わず日本ダービーを回避したように、体質の弱さが課題。高柳瑞調教師は「ダメージをすごく引きずる馬なので、その後の変化を見ながら健康状態を保って競馬に行きたい」とやはり慎重な姿勢だ。それだけに早めに栗東入りし、既に環境に慣れたのが安心材料。美浦と同様のコンディションで調整できている。

終始、控えめなトーンだった指揮官も、３０００メートルには「折り合いもつく馬なので、何とかこなしてくれるんじゃないか」と前向き。この日の動きを見ても不安は感じなかった。レースでどんな走りを見せるか、一層楽しみだ。（水納 愛美）