ドル指数は小幅に上昇、ポンドドルの下落の影響で＝ロンドン為替



ドル指数は小幅に上昇している。東京市場ではドル円の下げとともにドル売りがみられ、ドル指数は９９手前水準から９８．８４１まで低下した。しかし、日本時間午後３時発表の９月英ＣＰＩが予想を下回る伸びにとどまったことを受けて、ポンドドルが急落。ユーロドルやドル円でもドル買い圧力が波及した。この動きを反映して、ドル指数は９９．０５８まで上昇した。１０日線９８．８９２を上回り、１０月１５日以来、１週間ぶりのドル高水準となった。



ドルインデックス＝99.01(+0.07 +0.07%)

