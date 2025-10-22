タレントの伊集院光(57)が21日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。「憧れている気がする」という女性タレントについて明かした。

100回放送を記念して「勝手にゲストを批評」と題し、これまで番組に出演した総勢105人のゲストの中から最高＆最低のゲストを決める企画が行われた。

最高のゲストとして甲斐よしひろ、鈴木保奈美、出川哲朗の出演回を振り返る中で、伊集院は「みちょぱも良かったよな」と切り出した。「兄貴分感っていうのかな、俺の中では。度胸の凄く座ってる感じ。俺はみちょぱに憧れている気がする」と絶賛すると、スタジオは笑いに包まれた。

「物おじしない、私はこういう役割でしゃべるんだからしゃべりますよという感じ」と、みちょぱの良さを力説した。

また、自身の座右の銘「俺に気持ちよくガムを買いに行かせろ」を挙げ、「要するに、それに見合うやつが俺を使いっぱしりにする分には、最高の使いっぱしりをしますよっていう。格が伴わないくせにガム買ってこいって言われても、わざと間違えてガム買ってくるかな、くらいの」と説明。「それで言うと、みちょぱは持っている格みたいなものがいつも感じられる」とべた褒めだった。