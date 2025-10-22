ダンスボーカルグループM!LK が、ABCテレビ初の冠番組 『M!LKじゃん！』を10/28(火)にスタートさせる。M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘！ 果たしてM!LKメンバーはみなさんのお悩みを解決できるのか！？

初回放送では、戸越銀座商店街 で道行く人々の困りごとを直接聞き込みする。

佐野勇斗、山中柔太朗 のAチームと、吉田仁人、塩粼太智、曽野舜太 のBチームに分かれたメンバー。

「4歳の息子が運動会で恥ずかしがって踊れない…」と悩むママのために自宅に突撃し、兄弟のために全力でダンスを披露する佐野・山中だが反応は…！？

「店が忙しくてバイトを探している…」と悩むおでん屋さんで接客体験に挑戦してみる曽野は、意外と難しいおでんの会計に苦戦…！

第2回放送では、おしゃれな街として知られる自由が丘へ 。街が変われば、人々の悩みも変わるはず。戸越銀座とはまた違った自由が丘ならではのお悩みを、メンバーたちがM!LK流に解決しようと大奮闘！

身近な悩みから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKメンバー。アーティストとしての魅力に加え、等身大の彼らが街の人々と触れ合い、成長していく様子が楽しめる『M!LKじゃん！』。M!LKと一緒に新たな一面が見られる番組です！

M!LKメンバー コメント

■佐野勇斗

僕たちは国民の皆さんを愛し、愛されるアイドルを目指しています。

そんな中で、たくさん人々と触れ合い、少しでも「今日M!LKに会えていい日になったな」、「『M!LKじゃん！』を見て元気になったな」と思っていただける番組にしたいと思います。

バラエティもまだ慣れておらず、様々な意見が飛び交うと思いますが、皆さんにご教授いただきながら成長していきたいと思っています！放送を楽しみにしていてください！

■塩崎太智

たくさんの悩みを僕たちM!LKなりに解決していくので、ぜひお楽しみにしていてください！！

■曽野舜太

遂に関西圏で冠バラエティ番組！！！！！

みんなのお悩みを、僕たちM!LK5人が全力で向き合って、時に真剣に、時に笑いながら解決していくので、見ているみんなも一緒にハッピーになれる番組になっていくと思います！

これは、ポジティブおとこの出番だな…笑

ぜひ一緒に楽しんでください！お悩み解決するなら…M!LKじゃん！

■山中柔太朗

新しく番組がスタートすることをすごく嬉しく思います。

皆様のおかげです！いつもありがとうございます！

関西の番組というのもすごく楽しみで、M!LKの体当たりのバラエティをぜひ見ていただけたらなと思います。

お笑いを引き寄せることができるのかが大切だと思っているので、M!LKの引き寄せ力にも注目していただけたら嬉しいです！

■吉田仁人

僕たちM!LKが様々なお悩みを解決しながら、自分自身も成長していきたいと思っています！

まだ言えませんが、メンバー的にやりたいコーナーもあるみたいで…？

今までにない新鮮なM!LKの姿を観られると思います！

奮闘する僕たちを楽しみながら観ていただければ嬉しいです！

是非ご覧ください！

視聴者からのお悩み募集！

番組では、視聴者からの悩みも随時募集しています. どんな悩みでも構いません。番組公式ホームページから、M!LKに助けを求めてみませんか？もしかしたら、あなたの悩みが番組で取り上げられ、M!LKが解決に乗り出してくれるかも？！

「M!LKじゃん！」番組ページ：https://www.asahi.co.jp/milk_jan/

「M!LKじゃん！」

2025年10月28日スタート 毎週火曜深夜１時39分 ABC テレビ（関西ローカル）

TVer見逃し配信あり

出演：佐野勇斗 塩粼太智 曽野舜太 山中柔太朗 吉田仁人（M!LK）