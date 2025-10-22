【ジョナサン】季節先取り。甘くてとろける食感の有田みかんを使った「早生みかんスイーツ」今年も登場！

ジョナサンは、2025年10月23日から12月10日まで「早生（わせ）みかんスイーツ」を販売します。

ジュースや食事券が当たるSNSキャンペーンも実施

糖度12度以上と甘く、とろけるような食感とたっぷりの果汁が特長の和歌山県有田産「早生みかん」を使ったスイーツが、今年も季節を先取りして登場です。

・季節のジョナパフェDX（早生みかん）

甘みと酸味のバランスが良い早生みかんを贅沢に4個使っています。高さ約28cmとボリュームたっぷりながらペロリと食べられるさわやかな味わいです。

価格は1649円。

・季節のジョナパフェ（早生みかん）

早生みかんを1.5個使用していて、さわやかなみかんと濃厚な北海道ソフトクリームが好相性。自家製のみかんゼリーもたっぷりと入っています。

価格は989円。

＜パフェの中身＞

早生みかん、みかんゼリー、北海道ソフトクリーム、コーンフレーク、オレンジソース、プリッツロースト塩バター、バニラアイス、ホイップ、アロエ。

・ワルトミカンデル（早生みかん大福） ※初登場

早生みかんとマスカルポーネクリーム、あんこを、もちもちの"ぎゅうひ"で包み、大福の上にはソフトクリームがのっています。

価格は769円。

・早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ

さっぱり味のみかんゼリーとヨーグルトの組み合わせは、食後のデザートにもぴったりです。

価格は439円。

・自家製プリンのジョナサンデー（早生みかん）

早生みかんとなめらかな自家製プリン、ソフトクリームを組み合わせた、絶妙な味わいです。

＜サンデーの中身＞

早生みかん、みかんゼリー、自家製プリン、北海道ソフトクリーム、コーンフレーク、オレンジソース、プリッツロースト塩バター、ホイップ。

価格は769円。

そのほか、詳しくは特設サイトから確認できます。

みかんゼリー、オレンジソースに含まれるみかんは和歌山県有田産以外を使用しています。一部店舗によって販売の有無、価格が異なる場合があります。10時30分までのモーニング時間帯は販売していません。

また、10月23日から29日までSNSキャンペーンを実施します。ジョナサン公式X（@jona_official_）をフォローして対象ポストをリポストすると、和歌山県産八朔＆夏みかん果汁100％（濃縮果汁還元）「JOIN 結朔」330ml12本入りが10人に、食事券500円分が50人に当たります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部