岡山県出身の詩人、永瀬清子さんの詩「星座の娘」に着想を得た箏曲が、10月19日、岡山市北区表町で開かれた朗読会で披露されました。

【写真を見る】永瀬清子さんの詩「星座の娘」を箏曲に「重力があり苦しみがあり意志があり光がある」箏曲家・景子さんが初披露【岡山】

詩人 永瀬清子さんが「星座の娘」に込めた思い

永瀬清子さんは、1906年、現在の岡山県赤磐市に生まれ、生涯現役の詩人を貫いた「現代詩の母」です。ハンセン病の入所者とともに詩を書いたことでも知られています。



19日、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で開かれた朗読会で、箏曲家の景子さんが、新曲「星座の娘」を披露しました。

「星座の娘」は、娘時代の永瀬さんが自分の生き方について思い悩む心を書いた詩です。



永瀬さんが生きた時代は、女性の幸せは結婚で、「良妻賢母」であることが世の中に認められる生き方でした。永瀬さんの両親は、女学校を卒業したらすぐに結婚させたいと考えていました。



そのような時代に、詩人という生き方は、両親の愛情に反することになったのです。



詩「星座の娘」は、永瀬さんが自分の理想と現実に引き裂かれるような思いでいたことが表現されています。

新曲「星座の娘」

箏曲「星座の娘」は、星々の煌めきをイメージさせる高音の細やかな連なりから始まります。



前奏の後、永瀬清子さんの詩「星座の娘」をRSK山陽放送の小林章子が朗読しました。



「花咲かうとする蜜にみちた熱意」や「唯一の重力を信じて下へ！」など、永瀬さんの力強い言葉に、箏の芯のある響きが寄り添います。



後奏は、重力や引力を感じさせる低音が、永瀬さんの心の葛藤を表しているようでした。



箏の演奏歴50年以上の景子さんは、作曲についてこう話しています。

（箏曲家 景子さん）

「タイトルだけ聞いた時には神話に寄った柔らかな美しい詩なのだろうと思いました。



ですが、読み深めると、それは重力があり苦しみがあり意志があり光がある、とても力強い詩でした。



言葉に託された想いに寄り添う音楽を創りたいと思いました」

「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」

「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」では、毎週日曜午後2時から、永瀬清子さんやハンセン病、福祉などをテーマにした講演会や朗読会が開かれています。



10月、11月の予定です。