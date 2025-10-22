¡ÚÆÃ½¸¡Ã¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ①¡Û¸©Àª¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò°ìµó¾Ò²ð¡Ú¿·³ã¡Û
¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü23Æü¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î¡Ø¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ù¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¿·³ã¤«¤éÌ´¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤àÁª¼ê¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËèÇ¯¹±Îã¡¢»ØÌ¾¤òÂÔ¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Ï6¿Í―
1¿ÍÌÜ¤Ï¤³¤Î²Æ ¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡¢Ãæ±Û¤ÎÀÐ»³°¦µ±¡£ºÇÂ®148km/h¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡¢´Øº¬³Ø±à¤ÎÃÓÅÄÛÙÂÀ¡£2ÎÝÁ÷µå¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î1.8ÉÃÂæ¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¹â¹»ÄÌ»»15¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
3¿ÍÌÜ¤ÏÆ±¤¸¤¯¡¢´Øº¬³Ø±à¤Î»³ÅÄÏ¡¡£¥¦¥§ー¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î²Æ¤Ï4ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò11Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¥Ù¥¹¥È4¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
4¿ÍÌÜ¤Ï¥êー¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¢´Øº¬³Ø±à¤ÎÁêÇÏµ³¸×¡£Áö¹¶¼éÂ·¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢²Æ¤Ï1ÈÖ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¿ÍÌÜ¤Ï¡¢»åµûÀî¤ÎÃæß·¹îÅÍ¡£181cm¡¦95kg¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¡¢¹³Ñ¤ËÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹º¸ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Ç¤¹¡£
6¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¿·È¯ÅÄÇÀ¶È¤ÎÊ¿Ìî±Ó»Î¡£½Õ¤Ï4ÈÖ¡¢²Æ¤Ï1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú(¤±¤ó¤¤¤ó)¡£ÆÈÎ©¥êー¥°¤â»ëÌî¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤Ç¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1¿Í―
¿·³ãÂç³Ø¤ÎÅÄÀ¾ÀÀ¡£´Ø¹Ã¿·¥êー¥°1Éô¤Ç¡¢2Ç¯½©¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡¢3Ç¯½Õ¤Ë¥µー¥É¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¸©Æâ½é¤Î¹ñ¸øÎ©Âç¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
±¿Ì¿¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¡¢10·î23Æü(ÌÚ)¸á¸å4»þ50Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¹±Îã¡¢»ØÌ¾¤òÂÔ¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Ï6¿Í―
1¿ÍÌÜ¤Ï¤³¤Î²Æ ¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡¢Ãæ±Û¤ÎÀÐ»³°¦µ±¡£ºÇÂ®148km/h¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡¢´Øº¬³Ø±à¤ÎÃÓÅÄÛÙÂÀ¡£2ÎÝÁ÷µå¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î1.8ÉÃÂæ¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¹â¹»ÄÌ»»15¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
3¿ÍÌÜ¤ÏÆ±¤¸¤¯¡¢´Øº¬³Ø±à¤Î»³ÅÄÏ¡¡£¥¦¥§ー¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î²Æ¤Ï4ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò11Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¥Ù¥¹¥È4¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
4¿ÍÌÜ¤Ï¥êー¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¢´Øº¬³Ø±à¤ÎÁêÇÏµ³¸×¡£Áö¹¶¼éÂ·¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢²Æ¤Ï1ÈÖ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¿ÍÌÜ¤Ï¡¢»åµûÀî¤ÎÃæß·¹îÅÍ¡£181cm¡¦95kg¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¡¢¹³Ñ¤ËÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹º¸ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Ç¤¹¡£
6¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¿·È¯ÅÄÇÀ¶È¤ÎÊ¿Ìî±Ó»Î¡£½Õ¤Ï4ÈÖ¡¢²Æ¤Ï1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú(¤±¤ó¤¤¤ó)¡£ÆÈÎ©¥êー¥°¤â»ëÌî¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤Ç¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1¿Í―
¿·³ãÂç³Ø¤ÎÅÄÀ¾ÀÀ¡£´Ø¹Ã¿·¥êー¥°1Éô¤Ç¡¢2Ç¯½©¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡¢3Ç¯½Õ¤Ë¥µー¥É¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¸©Æâ½é¤Î¹ñ¸øÎ©Âç¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
±¿Ì¿¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¡¢10·î23Æü(ÌÚ)¸á¸å4»þ50Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£