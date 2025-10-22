【ホラー？】仕事に疲れた女子が眠っていると、背後から青白い腕のお化けが現れて…【作者に聞いた】
Xで5.4万いいねと大バズりした、ちょっと抜けたところのある天然な会社員・梅さんと、色白マッチョな腕のお化けの不思議なコンビが繰り広げる、ほっこり笑える怪異漫画『おツカレお姉さんと腕のお化け』。
著者は、SNSでかわいいキャラクターが特徴の漫画を発信する漫画家・小菊路よう(@TheeKick)さん。
ウォーカープラスでは、『おツカレお姉さんと腕のお化け』の一部を抜粋・編集し、著者コメントと合わせてお届けする。
仕事のことで悩み、なかなか寝つけない真夜中。そんな会社員・梅の部屋に、何者かの気配が！その正体はなんと腕だけのお化け！この「腕のお化け」という設定は、どんな状況で思いついたのだろうか。
小菊路ようさんは「テレビで〈女の人が惚れる男性のしぐさ〉のような特集を見ていたときのような気がします」と教えてくれた。地元の友達が「最近は疲れててあまりシリアスな漫画が読めない」と言っていたこともあり、軽い気持ちで読める漫画を描こうと思ったのがきっかけなのだとか。
腕のお化けが登場するお話だが、どうやら小菊路ようさん自身に心霊体験はないそうだ。ところが家族は幽体離脱したり幽霊を見たりしたことがあるのだという。
「家族から心霊体験的な話を聞いているばかりなので〈どんな感じなんだろう…〉と興味だけはあります」
黄緑色っぽい髪色をした主人公・梅。表情の変化がとても魅力的に描かれている。キャラデザインのポイントを聞いてみると「疲れていても、あまり悲壮感が出ないような雰囲気を心掛けています」と教えてくれた。
ホラー展開かと思いきや、腕のお化けに人生初の優しいバックハグをされて、思わず幸福感を抱いてしまう様子が描かれていた。読者のコメントでも「羨ましい」という声もあったが、やはり疲れまくっている現代社会には、優しくバックハグしてくれる腕のお化けのような、優しいぬくもりが必要なのだろう。
