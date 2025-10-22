山形県鶴岡市の皆川治市長がきょう付けで退任し、「住民主体の街づくりが行われてきた」とこれまでの市政を振り返りました。

【写真を見る】「住民主体の街づくりが行われてきた」鶴岡市・皆川治市長が退任 これまでの市政を振り返る（山形）

皆川治市長は２０１７年の選挙で初当選し、鶴岡市長を２期８年務めました。きょうは、あすから新たに市長を務める佐藤聡さんへの市長の業務の引継ぎが行われました。

皆川治市長「市政を前に進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします」

佐藤聡さん「鶴岡市の発展のため微力ながら全力で頑張っていきたいと思います。引き続きのご指導よろしくお願いいたします」

引継ぎのあと、皆川市長は市民や職員らに対し、感謝の言葉を贈りました。

皆川治市長「市民のみなさま自身が何ができるかを考えて、住民主体の街づくりが行われてきたのがこの鶴岡市でございます。支えいただきました皆様方に重ねて御礼を申し上げまして退任のご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました」

皆川市長の任期はきょうまでで、あすからは初当選を果たした佐藤聡さんが鶴岡市の市長を務めます。