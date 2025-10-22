¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û¹â»ÔÆâ³Õ¤ÏÈ¯Â〝¸¶È¯À¯ºö〟¤Ï¡©ÀÖÂô·Ð»ºÂç¿Ã¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¡Ú¿·³ã¡Û
21Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤òÃ´¤¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÖÂôÎ¼Àµ·Ð»ºÂç¿Ã¡£¸á¸å1»þ¤¹¤®¤«¤é¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤³¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÖÂôÎ¼Àµ·Ð»ºÂç¿Ã
¡Ö¹ñÌ±À¸³è¡¦·ÐºÑ³èÆ°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤³¤È¤Ê¤É»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ç¤¹¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡ØÎÏ»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤È»Ø¼¨¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
2024Ç¯9·î¡¢Åö»þ¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢²¼¤ÇÇðºê´¢±©¸¶È¯¤òÇ°Æ¬¤ËÈòÆñÏ©¤ò¹ñÈñ¤ÇÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¸¶È¯¤ÎºÇÂç¸Â¤Î³èÍÑ¡×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿À¯ÉÜ¡£ÀÖÂôÂç¿Ã¤âÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢¸¶»ÒÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÖÂôÎ¼Àµ·Ð»ºÂç¿Ã
¡ÖÉ¬Í×¤ÊÃÏ°è¤«¤éÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Ä¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÈÃÏ°è¤ÎÍý²ò¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
