新政権も再稼働に前のめりとなる中、県の公聴会に参加した公述人の有志が会見を開き、県に公聴会の結果を検証するよう求めました。



公聴会は、8月にかけて5回実施。87人が公述しました。今回 検証を求めたのは、反対の意見を述べた有志13人です。



独自の分析として、一般応募者は95人のうち公述人に選ばれたのは42人で、団体推薦の公述人とほぼ同数だったと指摘しました。



■公述人有志 小島充さん

「結果的には(再稼働に)反対意見を述べた人たちの選定される割合が、賛成の方の割合に比べて低い。公平さ・公平さを欠く公聴会が運営されたと思っている。」



21日、花角知事が再稼働を判断した後、県議会に意思確認を委ねることを尊重する決議案が〝可決〟されたことにも言及。



■公述人有志 田中忍さん

「大切なふるさとに住む人の意見を県議会に丸投げされては困る。」



県に対し、公述人から指摘された不安に向き合うよう求めました。