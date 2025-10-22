北海道産の新米発表会にマツコ・デラックスさんが登場しました。



毒舌を交えながらのトークに会場は大爆笑でしたが、２０２５年の新米の出来には満足したのでしょうか。



（司会）「マツコ・デラックスさんです」



（マツコ・デラックスさん）「久しぶりね本当に」



東京都内で開催された道産米の新米発表会。



ゲストはお馴染み、北海道米のイメージキャラクターを務めるマツコ・デラックスさんですが、さっそく…！





（マツコ・デラックスさん）「どさんこワイドどれ？すごいのよ、ＳＴＶって台風がきたら壊れそう」毒舌を交えながらも、この秋とれたばかりの「ゆめぴりか」をパクり！（司会）「あいかわらず大きな一口でおいしそうですね」（マツコ・デラックスさん）「最近知ったの私、人より食べているから太ったんだなって。美味しいです」続いて道産米３種類を試食。栄えある第１位は？（マツコ・デラックスさん）「ふっくりんこかな」（マツコ・デラックスさん）「おいしいと思っていただけるのもうれしいんだけど、このコメ一粒つくることって簡単じゃないんだよ」（司会）「マツコさん、ありがとうございました」（マツコ・デラックスさん）「ＳＴＶちょっと地下の駐車場掃除したほうがいいわよ！誰か滑るからね」マツコ節全開で道産米をＰＲしました。

農林水産省が発表している全国のスーパー１０００店のコメ５キロあたりの販売価格です。



コメの価格は６月ごろから下がり、一時３５００円台まで落ち着きましたが、９月ごろから４０００円台に上がり、高止まりが続いています。



コメが高止まりしているなか、石狩管内でとれた新米がお得に手に入るイベントが開催されました。



行列ができているこちらのブースでは、新米を６０秒間升に盛り放題！



何と参加費は５００円です！



参加者は一粒でも多く升に盛ろうと、真剣なまなざしで挑んでいました。



（参加者）「すごーい、１キロある。子どもたちにごはんで与えます」



（参加者）「せっかくなのでいっぱいゲットしたいなと思ってがんばりました。すごく安く感じます！新米なのがうれしいです」



（ホクレン 渋谷武統さん）「多くの方に石狩管内のコメのおいしさを味わっていただきたいと思って開催させていただきました。（コメの価格については）農家が再生産できる価格、また消費者がコメを食べ続けられる形で価格が落ち着いていけばいいなと思います」



流通しが始まった新米。



２０２５年の道産米は猛暑の影響でコメの生育環境が厳しく、予想収量は前年を下回る見込みですが、品質は良好だということです。