　22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円安の4万9130円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては177.79円安。出来高は4047枚となっている。

　TOPIX先物期近は3259.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.93ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49130　　　　　-180　　　　4047
日経225mini 　　　　　　 49140　　　　　-165　　　 48643
TOPIX先物 　　　　　　　3259.5　　　　　　-5　　　　3206
JPX日経400先物　　　　　 29390　　　　　 -95　　　　 276
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-2　　　　 294
東証REIT指数先物　　売買不成立

