日経225先物：22日19時＝180円安、4万9130円
22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円安の4万9130円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては177.79円安。出来高は4047枚となっている。
TOPIX先物期近は3259.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.93ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49130 -180 4047
日経225mini 49140 -165 48643
TOPIX先物 3259.5 -5 3206
JPX日経400先物 29390 -95 276
グロース指数先物 732 -2 294
東証REIT指数先物 売買不成立
