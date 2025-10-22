Ãæ¹ñ¹½£»Ô¡¢½Ð¹ñ»þÀÇ¶â´ÔÉÕ³Û¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡¢¹½£¸ò°×²ñ¤¬¤±¤ó°ú
Âè138²óÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¹½£¸ò°×²ñ¡¢Î¬¾Î¡§¹¸ò²ñ¡Ë¤¬ÆîÉô¹Åì¾Ê¤Î¹½£»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î19Æü¸á¸å5»þ»þÅÀ¤Ç¡¢Íè¾ì¤·¤¿³¤³°¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë15Ëü7000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢»ÔÆâ¤Î¾®Çä¶È¤Ï¾ÃÈñ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹½£ÀÇ´Ø¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î1¡Á20Æü¡¢¹½£ÄÌ´ØÃÏ¤Ç¤Î½Ð¹ñ»þÀÇ¶â´ÔÉÕ¿½ÀÁ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ120%Áý¤Î2700Ëü¸µ¡ÊÌó5²¯7500Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´¹ñ½é¤Î½Ð¹ñ»þÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤Î¼Â»ÜÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹½£»Ô¤Ë¤ÏÌÜ²¼ÌÈÀÇÅ¹¤¬Ìó800Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢»ÔÆâ11¤Î¶è¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬¹¸ò²ñ¤Î¹ç´Ö¤Ë»ÔÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¡¢Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹½£»ÔÅ·²ÏÏ©¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë²½¾ÑÉÊ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¹½£»Ô¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¸ò²ñ¤¬15Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥â¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ï30%Áý²Ã¤·¡¢Àè½µ¤Î½Ð¹ñ»þÀÇ¶â´ÔÉÕ¶ÈÌ³¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç5ÇÜ°Ê¾å¿¤Ó¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿ÍµÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¡¢¹âµé»þ·×¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌÈÀÇÍ¥¶ø¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡Ö¹âÉÊ¼ÁÀ½ÉÊ¡ÜÍ¥ÂÔ²Á³Ê¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä³ä¹ç¤¬Ìó41%¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹½£ÀÇ´Ø¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î°Ê¹ß¡¢¹½£Çò±À¶õ¹Á¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ½ÐÆþ¹ñ¤·¤¿Î¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13%Áý¤Î96Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¾¦ÉÊÌÈÀÇ¶ÈÌ³¤ÎµÞÁý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹½£ÀÇ´Ø¤¬10·î1¡Á20Æü¤Ë¿³ºº¤·¤¿ÌÈÀÇ¿½ÀÁ½ñÎà¤ÏÆ±Ìó7¡¥5ÇÜ¤Î3500·ï¡¢¶â³Û¤ÏÆ±1¡¥2ÇÜ¤Î2700Ëü¸µ¡ÊÌó5²¯7500Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë