Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È·±Îý¾ì¤¬ËÌµþ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó
Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È·±Îý¾ì¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉËÌµþ¤ÇÀµ¼°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤³¤³¤Ç¡Ö·±Îý¡×¤ò¼õ¤±¡¢¾Íè¤ÎÂçµ¬ÌÏ²½±þÍÑ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþ»ÔÀÐ·Ê»³¶è¤Ë¤¢¤ëÁ´¹ñºÇÂç¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬1Ëü4000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ê¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Öµ»Ç½·±Îý³Ø¹»¡×¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤Þ¤º³Ø²Ê¤ÈÀì¹¶¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÏÀ½Â¤¶È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¡¢À¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É16¤ÎºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¬Ìî¤ÎÀì¹¶¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾¦ÉÊÃª¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢³Æ¼ï²È¶ñ¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï°áÎà¤ò¾ö¤ó¤À¤ê¡¢¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊÃª¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ä¼«Æ°¼ÖÀßÈ÷À¸»º¹©¾ì¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼2¿Í¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢VRµ¡´ï¤òÁõÃå¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°ºî¤ò¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¤Ç»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥·¡¼¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·±Îý¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë100Âæ¶á¤¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±¿ÈÂ¡¢½ä²ó¸¡ºº¡¢ÇÛÁ÷¤Ê¤É20°Ê¾å¤Îµ»Ç½¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¹ÔÀ®¸ùÎ¨¤Ï95%°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤êÀ¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹Îà¤Î¼ø¶È¤¬ÆÃ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¸ÛÍÑ¼Ô¡×¤¬´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Î¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¡×¤ÎÆþ¼Ò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë