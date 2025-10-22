タレントのホラン千秋（37）が22日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。意外な“日常”を明かして視聴者から大きな反響を呼び、驚きながらも喜ぶ場面があった。

この日、番組が取り上げたテーマは「大人のひとり暮らし」。そのなかで夫と死別し、子供もすでに巣立ったというひとり暮らし歴14年の63歳女性を紹介した。

その女性はひとり暮らしを機に引っ越した新居マンションのベランダにたくさんの植物を置いて楽しんでいたが、ある日、葉を食べてしまう幼虫を発見。調べてみるとアゲハ蝶の幼虫と判明した。

虫が好きなわけではなかったものの、どうしても殺すことができずに世話を始めるとハマってしまい、これまでに30匹以上を育てたという話だった。

VTRが明けると、ホランは「私も植木がたくさんあるんですけど、本当に柑橘の葉っぱにアゲハ蝶が卵を産みに来るんですよ。卵を産む瞬間なんてなかなか見られないじゃないですか。だけど、それを見るっていうちょっと神秘的なところから。何匹も幼虫がいて。私も数十匹旅立ってくれました。その代わり、柑橘の葉っぱはボロボロ。丸裸です」と、その女性と同じ密かな楽しみがあったことを告白した。

その後、視聴者から続々と「アゲハ蝶、私もハマっています」と同じような体験の報告が。

「外をアゲハが飛んでいるところを見ると、うちの子かな？と楽しくなります」という声には、ホランも「本当にね、卵を産みに帰ってくると“里帰り出産”かな、みたいな気持ちになる。思います、思います」と笑顔で共感した。

「5年前に食べたレモンの種から育てた木が大きくなり、毎年アゲハが来てはレモンの葉っぱをどんどん食べられています」という視聴者には、「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が「レモンの種から…？」と驚きの声を上げたが、ホランは「おっきくなるんですよ。7、8年かかって私の背丈ぐらい大きくなりました」とホランもレモンの木があることを笑顔で明かした。

さらに別の視聴者からは「アゲハ蝶が張り合いのある夏にしてくれました」という声。「こんなに盛り上がるとは」と思わぬ反響の大きさに笑みがこぼれるホランだった。