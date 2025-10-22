Ë¾ºÎ¶¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡34Ç¯¤Ö¤ê¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÇÍ¥¾¡
¡¡34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ°ì¹Ô¤Î¸åÈ¯ÁÈ¤¬22Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£5ÀïÁ´¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÁí³ç¤·¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï21Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡5Æü´Ö¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï´°Çä¤ÇÌó2Ëü7Àé¿Í¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ÎÏ»Î¤ÏÂç±ÑÇîÊª´Û¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢11·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ø¤Î±Ñµ¤¤âÍÜ¤Ã¤¿¡£´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿35ºÐ¤Î¾®·ë¹â°Â¤Ï¡Ö¸½¼Â¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶å½£¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£