¡¡¹Åç¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¡¢£²£³Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊý¸þÀ¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¤Î»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©ÀÐ¤Ïº£¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ë¶¥¹ç¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥¯¥¸°ú¤³Ð¸ç¤Ç³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¥¹ç¤È¤Ê¤ì¤ÐµåÃÄ¤Ç¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥¸°ú¤¤ÎÂçÌò¤Ïº£Ç¯¤â¿·°æ´ÆÆÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£²ñµÄ¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤¬°ú¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¡ÖÎÏ¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó±¦¼ê¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢£³Ç¯Ï¢Â³±¦¼ê¤Ç¥¯¥¸¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Ï£²µåÃÄ¶¥¹ç¤Î¾ï¹¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ï£µµåÃÄ¶¥¹ç¤Î½¡»³¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ò³°¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£´ÅÙÌÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£Æü½¢¿²¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£