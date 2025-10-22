アイドルグループ「INUWASI」はのんまゆ初写真集のタイトルが「Darling」（29日発売、扶桑社）に決定したことが22日、分かった。併せて、表紙カットと5枚の先行カットが公開された。

同グループは20年2月にデビュー。コロナ禍での活動を経て数々のライブシーンで存在感を放ち、25年8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」では、メインステージの一翼を担い、同月メジャーデビューを果たした。

グラビア界でも黒髪ボブのキュートなルックスと、身長147センチに詰まったマシュマロのようなモチ肌とふんわり美バストを披露している。

初写真集は沖縄で敢行。「2人きりのバカンス」をテーマに、海を臨むヴィラ、昼間とはガラリと変化する夜の街並みでロケを実施。エメラルドの海ではしゃぐ姿やランジェリー姿も収録している。

タイトルについて「この写真集を手に取ってくれる皆さんが、私にとってどんな存在なんだろうとか考えたら、いとしい人たちだと思ったんです」とし、「それで、英単語で何かいい言葉はないかなと探したときに『Darling』がいいと思ったんです」とした。

「写真集のテーマが『2人きりのバカンス』で、彼女感あふれる1冊に仕上がっているので、ぴったりだなと思いました。字面もかわいくて、気に入っています！」と続けた。

また、公開された表紙カバーについては、「候補の写真をいくつかいただいた中で、自分のイメージに一番合ったのがこの写真でした」とし、「刺激が強い表紙ではあるんですけど、人生で一番気合が入った写真集なので、この写真に決めました」とコメントした。