Âç·î¤ß¤ä¤³¡¡³Ú¤·¡Ä¤ß¤ä¤³¡¢Îø¤Î¡Ä¤ß¤ä¤³¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î61¼þÇ¯
±é²Î²Î¼êÂç·î¤ß¤ä¤³¡Ê79¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ç½©¹±Îã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
61Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¯¶Ê¡¦Ì±ÍØ¤ÎÀ¤³¦¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯¥â¥À¥ó¤Ê²ÎÍØ¶Ê¤ÎÀ¤³¦¡¢²Î¤È¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ä¤Å¤ë²ÎÍØ¶Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È4¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¤¿¡£
¡ÖÂ¯¶Ê¡Ý¡×ÊÔ¤Ç¤Ï»°Ì£Àþ¤äÂÀ¸Ý¤Î²»¿§¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖÂç·î¤ß¤ä¤³¤Ï¼ã¤¤¡Á¡¢¤¤ì¤¤¡Á¡¢Èþ¤·¤¤¡Á¡£¤½¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡Á¡×¡£¥»¥ê¥Õ¤È¤·¤Æ°ìÀá¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÅÔ¡¹°ï¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÄ¹Ìî¸©Ì±ÍØ¡ÖÌÚÁ¾Àá¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö°ìºòÇ¯¡¢Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¤«ÉÔ°Â¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ä¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¡£º£Æü¤â»×¤¤½Ð¤ò°ì¤Äºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ³¤³°¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ10Ç¯Âå¤«¤é20Ç¯Âå¤Ï¡ØÎ®¹Ô²Î¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ý¡×ÊÔ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£1950Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡×¤ä¡¢36Ç¯¤ËÆ£»³°ìÏº¤¬²Î¾§¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÅìµþ¡Ý¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ìÃæ¤ÎÇï¼ê¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³Ú¤·¡Á¤ß¤ä¤³¡×¡ÖÎø¤Î¡Á¤ß¤ä¤³¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë²Î»ì¤ò¶¯Ä´¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö²Î¤È¡Ý¡×ÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤Î»ÏÈ¯¡×¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤Î¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ý¡×ÊÔ¤Ï83Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö½÷¤Î¹Á¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºî»ìÀ±ÌîÅ¯Ïº¡¢ºî¶ÊÁ¥Â¼Å°¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶Ê¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Íß¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é³Ú¤·¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ÎÂç·î¤ËÂÐ¤·¡¢Á¥Â¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç²Î¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤¯¿Í¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿Âç·î¤Ï3Ç¯¸å¤ËÆ±¶Ê¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ò¥Ã¥È²Î¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÇò¤¤³¤¶®¡×¤Ï92Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¶Ê¤Ç¡¢¡ÖÎø¤Î½ª»ßÉä¡×¤Ïº£Ç¯3·îÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¤À¡£Æ±¶Ê¤Î²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÊõÊª¤Î¶Ê¤Ð¤«¤ê¡£¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇï¼ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢º£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢¡Ø¼ã¤¤¡Ù¡Ø¤¤ì¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤è¤¤²½¾ÑÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¡Öº£¤ÎÂç·î¤ß¤ä¤³¤ÎÀ¼¤Ç¡¢º£¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºÇ¿·¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Ë¤«¤¨¤Æ¡×¤Î²Î¾§»þ¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇï¼ê¤Ç¤Þ¤¿²Î¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ö²Î¤ÏÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¿Í¤ò¤À¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦¤À¤±¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¤½¤ì¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ61Ç¯¡£Âç·î¤ß¤ä¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤ë¡£¡Ú¾¾ËÜµ×¡Û