M!LK、ABCテレビ初冠番組「M!LKじゃん！」放送決定 人々の悩みを全力で解決【コメント】
【モデルプレス＝2025/10/22】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKによるABCテレビ初の冠番組 『M!LKじゃん！』が、10月28日（毎週火曜深夜1時39分※関西ローカル）よりスタートする。
【写真】M!LK、大人な姿で魅せる
M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために奮闘。果たしてメンバーは人々の悩みを解決できるのか。
初回放送では、戸越銀座商店街で道行く人々の困りごとを直接聞き込み。佐野勇斗、山中柔太朗のAチームと、吉田仁人、塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、曽野舜太のBチームに分かれたメンバー。「4歳の息子が運動会で恥ずかしがって踊れない…」と悩むママのために自宅に突撃し、兄弟のために全力でダンスを披露する佐野・山中だが反応は？「店が忙しくてバイトを探している…」と悩むおでん屋さんで接客体験に挑戦してみる曽野は意外と難しいおでんの会計に苦戦する。
第2回放送では、おしゃれな街として知られる自由が丘へ。街が変われば、人々の悩みも変わるはず。戸越銀座とはまた違った自由が丘ならではの悩みを、メンバーたちがM!LK流に解決しようと奮闘する。
身近な悩みから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKメンバー。アーティストとしての魅力に加え、等身大の彼らが街の人々と触れ合い、成長していく様子が楽しめる番組となっている。
なお、放送に先駆けて、FODで先行配信が決定。初回配信は10月28日0時。また、TVer・Abemaでも見逃し配信される。（modelpress編集部）
僕たちは国民の皆さんを愛し、愛されるアイドルを目指しています。そんな中で、たくさん人々と触れ合い、少しでも「今日M!LKに会えていい日になったな」、「M!LKじゃん！を見て元気になったな」と思っていただける番組にしたいと思います。バラエティもまだ慣れておらず、様々な意見が飛び交うと思いますが、皆さんにご教授いただきながら成長していきたいと思っています！放送を楽しみにしていてください！
たくさんの悩みを僕たちM!LKなりに解決していくので、ぜひお楽しみにしていてください！！
遂に関西圏で冠バラエティ番組！！！！！みんなのお悩みを、僕たちM!LK5人が全力で向き合って、時に真剣に、時に笑いながら解決していくので、見ているみんなも一緒にハッピーになれる番組になっていくと思います！これは、ポジティブおとこの出番だな…（笑）。ぜひ一緒に楽しんでください！お悩み解決するなら…M!LKじゃん！
新しく番組がスタートすることをすごく嬉しく思います。皆様のおかげです！いつもありがとうございます！関西の番組というのもすごく楽しみで、M!LKの体当たりのバラエティをぜひ見ていただけたらなと思います。お笑いを引き寄せることができるのかが大切だと思っているので、M!LKの引き寄せ力にも注目していただけたら嬉しいです！
僕たちM!LKが様々なお悩みを解決しながら、自分自身も成長していきたいと思っています！まだ言えませんが、メンバー的にやりたいコーナーもあるみたいで…？今までにない新鮮なM!LKの姿を観られると思います！奮闘する僕たちを楽しみながら観ていただければ嬉しいです！是非ご覧ください！
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK、大人な姿で魅せる
◆冠番組「M!LKじゃん！」放送決定
M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために奮闘。果たしてメンバーは人々の悩みを解決できるのか。
初回放送では、戸越銀座商店街で道行く人々の困りごとを直接聞き込み。佐野勇斗、山中柔太朗のAチームと、吉田仁人、塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、曽野舜太のBチームに分かれたメンバー。「4歳の息子が運動会で恥ずかしがって踊れない…」と悩むママのために自宅に突撃し、兄弟のために全力でダンスを披露する佐野・山中だが反応は？「店が忙しくてバイトを探している…」と悩むおでん屋さんで接客体験に挑戦してみる曽野は意外と難しいおでんの会計に苦戦する。
身近な悩みから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKメンバー。アーティストとしての魅力に加え、等身大の彼らが街の人々と触れ合い、成長していく様子が楽しめる番組となっている。
なお、放送に先駆けて、FODで先行配信が決定。初回配信は10月28日0時。また、TVer・Abemaでも見逃し配信される。（modelpress編集部）
◆佐野勇斗コメント
僕たちは国民の皆さんを愛し、愛されるアイドルを目指しています。そんな中で、たくさん人々と触れ合い、少しでも「今日M!LKに会えていい日になったな」、「M!LKじゃん！を見て元気になったな」と思っていただける番組にしたいと思います。バラエティもまだ慣れておらず、様々な意見が飛び交うと思いますが、皆さんにご教授いただきながら成長していきたいと思っています！放送を楽しみにしていてください！
◆塩崎太智
たくさんの悩みを僕たちM!LKなりに解決していくので、ぜひお楽しみにしていてください！！
◆曽野舜太
遂に関西圏で冠バラエティ番組！！！！！みんなのお悩みを、僕たちM!LK5人が全力で向き合って、時に真剣に、時に笑いながら解決していくので、見ているみんなも一緒にハッピーになれる番組になっていくと思います！これは、ポジティブおとこの出番だな…（笑）。ぜひ一緒に楽しんでください！お悩み解決するなら…M!LKじゃん！
◆山中柔太朗
新しく番組がスタートすることをすごく嬉しく思います。皆様のおかげです！いつもありがとうございます！関西の番組というのもすごく楽しみで、M!LKの体当たりのバラエティをぜひ見ていただけたらなと思います。お笑いを引き寄せることができるのかが大切だと思っているので、M!LKの引き寄せ力にも注目していただけたら嬉しいです！
◆吉田仁人
僕たちM!LKが様々なお悩みを解決しながら、自分自身も成長していきたいと思っています！まだ言えませんが、メンバー的にやりたいコーナーもあるみたいで…？今までにない新鮮なM!LKの姿を観られると思います！奮闘する僕たちを楽しみながら観ていただければ嬉しいです！是非ご覧ください！
【Not Sponsored 記事】