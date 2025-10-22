猫さんのおさわりOK・NGなところを図にする『おさわりマップ』。モフモフ猫さんを調査中、ある場所を触ると可愛すぎる反応が返ってきて…？

話題となった投稿は記事執筆時点で1.5万回再生を突破し、「最高でした」「ピョコしっぽかわゆす」「肉球さわりてぇぇぇ！！」といったコメントが寄せられています。

【動画：元野良ネコの『触っても大丈夫な場所』を調査→NGゾーンに突入した瞬間…『驚きの反応』】

調査開始！

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』に投稿されたのは、モフモフ長毛猫「ぽこまる」くんのおさわりマップを作成した時の様子。早速調査を…と思いきや、大好きなブラシ待ちのぽこまるくんはぱっかーんとお腹を見せて、いつでもどうぞ状態だったといいます。

『スキ』ゾーンのふわふわお腹を堪能した後は、猫好きさんにはたまらない魅惑の肉球へ。今でこそ綺麗なピンク色ですが、野良時代は汚れて真っ黒だったそう。触ってみるも、やはり敏感な肉球は『ダメ』だったといいます。

謎の連動と至福の時

『よかろう』ゾーンの頭の次に背中を撫でると、なぜか連動して尻尾がピョコピョコしていたそう。いつもはNGな前足を触らせてくれるという、猫さんらしい気まぐれも見せていたといいます。

ここでママさんによるマッサージが開始。お顔をホールドしながら親指でヒゲ袋を優しく触り、続けてぽこまるくんが1番好きだという『サイコー』ゾーンの顎をなでなで。うっとりとご満悦な様子のぽこまるくんですが、まだ調査をしていない場所が…。

NG箇所を触ると…？

それがNG領域の後ろ足とお尻と尻尾で、尻尾を触ると再び謎の連動で背中がピクピクする可愛すぎる反応に。そして、ぽこまるくん最大の弱点だというお尻も触るとピクピク、お手入れ中も手が出てくることがある要注意な『シバク』ゾーンだそうです。

思わず笑ってしまうほど可愛らしいピクピク反応に、ついおさわりが止められないママさん。気持ちはわかりますが…。すっかりへそを曲げてしまい、兄猫まるとらくんに甘えに行くぽこまるくんなのでした。

投稿には「ピクピクぽこたん、たまらん♡可愛すぎる～」「ぱっかーんからはじまってwぽこちゃんのファンサービス最高♡」「ぽこちゃんって表情見ると怒ってます！の顔するよね」「ぽこちゃんのフワッフワなお腹をモフりたい♡まる兄に助けを求めるの可愛いな」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』では、ぽこまるくんとまるとらくんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛い姿はもちろん、おさわりマップまるとらくんバージョンなども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。