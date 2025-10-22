朝晩の寒暖差に“この1枚”！【グローバルワーク】シャレみ100点♡「秋っぽシャツ」

秋の朝晩の急な冷え込みに対応するには、さらりと羽織れるシャツがあると便利。今回は【グローバルワーク】から、寒暖差対策に使いやすくてシャレ感UPも狙える秋らしいシャツを紹介します。スエード調やコーデュロイといった季節感を香らせる素材を使用した、カジュアルなシャツがラインナップ。おしゃれスタッフさんの着回しコーデもぜひ参考にしてみて。

スエード調の起毛感が品よくシャレ見えさせる一着

【グローバルワーク】「ピーチサテンシャツ長袖」\3,991（税込・セール価格）

わずかに起毛した上品なスエード調の素材が、一点投入でおしゃれに季節感を高める一着。スタッフさんによると「薄くて持ち運びしやすい！」とのことで、昼夜の寒暖差への備えとしても重宝しそうです。ビスチェのように巻きつけたスカーフの上から羽織として重ねたスタイリングは、さっそくお手本にしたいところ。

端正な秋色を重ねて奥行きのあるワントーンコーデ

グレーのデニムジャケットの内側に、スミクロのスエード調シャツを重ねて奥行きを出したワントーンコーデ。ジャケットの下からチラ見えする大きめの胸ポケットとヨーク切り替えディテールが、カジュアルなアクセントとして機能します。端正な襟付きデザインのおかげでエッジィなレースのラップスカートとのコーデも、大人っぽさときちんと感をキープできそうです。

コーデュロイが目を引くワークテイストなデザイン

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）

秋らしく、軽やかなコーデュロイ素材が目を引くこちらのシャツ。両胸のフラップポケットがポイントになったワークテイストなデザインは、フェミニンなシアースカートの甘さ調整にもうってつけ。公式ECサイトによると「ライトアウターのように羽織りとしても使いやすい」とのことで、気候に合わせてボタンの留め外しを工夫してみて。

軽やかに羽織ってこなれ見えするオーバーシルエット

細畝のコーデュロイ素材は柔らかな印象もあり、Tシャツの上からサッと羽織るスタイリングも即こなれ見えを狙えそう。オーバーシルエットかつ後ろの着丈が長めに設定されているため、ナチュラルな体型カバー役としても活躍が見込めます。穏やかで上品なクスミピンクのほか、ボルドーやクスミブルーといった主役になるカラーも要チェック。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ