今回紹介するのは、Threadsに投稿された赤ちゃんたちを見守っていた猫ちゃん。気持ちよさそうにお昼寝していた赤ちゃんたちを起こさないよう、少し離れた位置からジィーっと見張っていたようです。投稿はThreadsにて30万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えました。

【写真：お昼寝中の『赤ちゃんたちの様子』を見に行くと、猫が…】

監督官がちゃんと見張ってくれていた

今回、Threadsに投稿したのは「Aiko-aiko」さん。

投稿主さんのご家庭では、最近かわいい双子の赤ちゃんが誕生したとのこと。幸せいっぱいではありますが、当然育児も大変。少しも目が離せず苦労されているようです。

そんなある日、投稿主さんが気づいたら赤ちゃんたちが転がってうつぶせ寝の状態に。投稿主さんは慌てて仰向け寝に戻そうとしたそうです。すると、赤ちゃんたちの近くに何やら気配が…。

よく見てみると、飼っている猫ちゃんが眠っている赤ちゃんたちを見ていたとのこと。その姿は、まるで『監督官』。赤ちゃんたちを起こさず、寝返りの被害を受けない程度に離れた場所でジィーっと様子を見ていたそうです。もしかしたら、投稿主さんの代わりに赤ちゃんたちを見守ってくれていたのかもしれません。頼もしいお兄ちゃんですね。

その後、赤ちゃんたちは無事に仰向けの状態に戻され、猫ちゃんに見守られながらお昼寝を続行したようです。

赤ちゃんたちを見守る猫の姿にSNS民もほっこり

投稿主さんの代わりに赤ちゃんたちを見守っていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「「ちゃんと見てるから安心しなｷﾘｯ」って感じで可愛過ぎます」「監視官のポジションが完璧」「可愛過ぎます」「いい仕事、しまっせ。では、ちゅーるをば」「しっかり見張りをしてる猫ちゃん可愛いです」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、幸せそうに眠る赤ちゃんたちと見守る猫ちゃんの投稿に心癒されたようですね。

Threadsアカウント「Aiko-aiko」では、3匹の猫ちゃんと双子赤ちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛さ満点な日常の様子に心が和みます。

