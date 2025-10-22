上田綺世が9月の月間最優秀選手に選ばれた

オランダ1部フェイエノールトは10月22日、日本代表FW上田綺世が9月の「Prijsvrij Vakanties月間最優秀選手」に選ばれたことを発表した。

上田は9月に行われたリーグ戦全4試合に先発出場し、2ゴールを記録。今季で見ればリーグ戦9試合11ゴールと絶好調のなかで、「チームも僕もいい状態で進めていると思っていますし、うまくいっていないこともありますけど、うまく改善できていると思います」とシーズン序盤の活躍について話した。

そして、印象に残っているゴールについて、フローニンゲン戦で決めたヘディング弾を挙げ、「自分の身体の使い方から上手に決められたと思っています」と回想した。そして「期待も感じていますし、その期待に応えられるというのが嬉しいです」と充実感を口にした。

上田は今季の公式戦12試合で11ゴールを記録。日本代表としても10月シリーズのパラグアイ戦、ブラジル戦の2試合でゴールを決めていた。「皆さんのおかげで今、僕もチームも進めているので、これからも応援よろしくお願いします」とまとめた。（FOOTBALL ZONE編集部）