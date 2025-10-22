身長200cmのDFルカ・ディドゥリカが浦和とプロ契約締結

浦和レッズは10月22日、ルカ・ディドゥリカとプロ契約を締結したことを正式発表した。

現在18歳のディドゥリカはオーストラリア国籍で、身長200cm・体重84kgの大型ディフェンダーだ。サッカー歴はノース ジーロング ウォーリアーズFC（オーストラリア）からメルボルン・ビクトリーFC U-21（オーストラリア）と紹介されている。

クラブの発表によると、10月22日よりチームへ合流する予定だ。なお、Jリーグにおける選手登録ウインドーは終了しているため、2025シーズンの公式戦に出場することはできない。

ディドゥリカはクラブを通じ、「初めてのプロ契約を浦和レッズと結ぶことになり、大きな誇りと喜びを感じています。この伝統あるクラブの一員になれたことを光栄に思い、さらなる成功とタイトル獲得に貢献できるよう全力を尽くします。浦和レッズと強い絆を感じています。Go Urawa Reds!」とコメントしている。

この発表に対し、SNS上では「身長2m!?でっか！」「なんかきたー！」「ポテンシャル高そう」「将来有望だな〜」「たびたび話題に上がってた練習生」「突然すぎてびっくり！」「こんな契約のやり方もあるのか」「ちょっと目から鱗」「めっちゃロマンある」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）